AHAVA Sceglie Centric PLM™ come Base Digitale per l’Introduzione di Nuovi Prodotti

Il marchio e produttore globale di cosmetici collabora con Centric Software®per accelerare il time-to-market, ottimizzare le operazioni e acquisire un’unica fonte di verità

CAMPBELL, California, 6 gennaio 2022 /PRNewswire/ — AHAVA, uno dei principali marchi globali di cosmetici, con sede in Israele, ha scelto la soluzione PLM (Product Lifecycle Management) di Centric Software a supporto di un’agevole introduzione dei nuovi prodotti, per accelerare il time-to-market e affrontare il cambiamento. Centric Software offre le soluzioni enterprise più innovative di pianificazione, progettazione, sviluppo, acquisto e vendita prodotti quali abbigliamento, calzature, articoli sportivi, mobili, articoli per l’home design, cosmetici, generi alimentari e bevande e beni di lusso, finalizzate alla realizzazione di obiettivi strategici e operativi di trasformazione digitale.

Da oltre 30 anni, AHAVA conduce ricerche scientifiche per trasformare i prodigi del Mar Morto in trattamenti per la pelle. AHAVA è l’unica azienda che sviluppa prodotti di bellezza e terapeutici sostenibili, di alta qualità e vegani utilizzando il fango e i composti minerali del Mar Morto. L’azienda dispone di 14 sedi in Israele, di un canale di distribuzione mondiale, tre filiali negli Stati Uniti, Germania e Cina, di vendite online e di una forte presenza nei negozi Duty Free di tutto il mondo.

Con un incessante impegno verso l’innovazione e la qualità, il CEO di AHAVA ha identificato delle opportunità per migliorare l’introduzione di nuovi prodotti, modernizzare la comunicazione e il flusso di lavoro, nonché migliorare la qualità dei dati, per essere più agili e competitivi nel panorama della cosmesi. Dopo un lungo e attento esame dei propri processi aziendali e dei sistemi legacy, AHAVA si è resa conto di aver bisogno di una soluzione di trasformazione digitale.

Asaf Hen, VP IT and Information Systems di AHAVA spiega: “Per noi era di cruciale importanza avere una soluzione pronta all’uso, perché volevamo evitare una personalizzazione che avrebbe richiesto molto tempo. Centric PLM è altamente configurabile e ci consentirà di strutturare i nostri processi di sviluppo dei prodotti per la cura della pelle come marchio in rapida crescita, riducendo al contempo il nostro time to market.”

Hen è rimasto particolarmente colpito anche dall’opzione di poter operare con Centric PLM in modalità cloud o in-house e dal processo di vendita. “Quando abbiamo parlato con i principali marchi cosmetici che utilizzano Centric PLM, come Kiko Milano, ci siamo resi conto che potevamo imparare dagli altri e noi vogliamo farlo. È proprio questo il motivo per cui abbiamo optato per Centric Software.”

Con 1.300 SKU da gestire, AHAVA si affiderà a Centric PLM per apportare modifiche ai prodotti a un ritmo molto più rapido. Modificare la formulazione dei prodotti per la cura della pelle, adattarsi alle normative e adeguare il packaging saranno tutte operazioni semplici con il PLM. Leggi il comunicato stampa completo.



