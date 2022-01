10 motivi per visitare Copenaghen, in Danimarca

Copenaghen è una città affascinante con una ricca storia e cultura. È anche una città dove puoi trovare alcuni dei migliori caffè del mondo o concederti un tradizionale panino aperto danese. Sia che tu voglia visitare per qualche giorno o per le vacanze in Danimarca, ne vale la pena. Ecco 10 motivi per visitare Copenaghen.

Storia di Copenaghen

Copenaghen è stata fondata nel X secolo quando il re Harald Bluetooth fondò una stazione commerciale vichinga. Divenne la capitale della Danimarca nel 1443 e divenne ufficialmente la sua capitale nel 1660.

Il monumento storico più famoso è la statua della Sirenetta, che raffigura una sirenetta con una testa d’oro e un braccio e una gamba di pietra. La statua originale si trova sulla punta dell’edificio più antico di Copenaghen, Rundetårn. Sebbene non sia una rappresentazione accurata della sirena, è stata popolare sin dalla sua creazione nel 1913.

Altri siti storici includono il castello di Kronborg sulla costa meridionale, dove Howard Pyle scrisse Le allegre avventure di Robin Hood; Castello di Rosenborg; Palazzo Frederiksberg; e Skt. Chiesa di Nikolaj sull’isola di Amager.

Cultura di Copenaghen

Copenaghen è una città con una ricca storia. Fu originariamente fondata dai Vichinghi ed è ancora oggi considerata la capitale della Danimarca. Ci sono anche molti luoghi da esplorare a Copenaghen, tra cui la Chiesa delle Campane, Nyhavn e i Giardini di Tivoli. Puoi trascorrere la giornata esplorando questa meravigliosa città o semplicemente fare una pausa in uno dei suoi numerosi caffè.

Anche la cultura del cibo a Copenaghen è abbondante. Puoi trovare alcuni dei migliori caffè del mondo in uno qualsiasi dei caffè di Copenaghen o gustare un tradizionale panino aperto danese chiamato smørrebrød.

Se stai cercando ispirazione per il tuo prossimo progetto, Copenaghen ospita anche alcuni musei straordinari che espongono l’arte danese di tutte le epoche e generi. Il Museo Nazionale di Danimarca espone manufatti vichinghi da 5000 anni fa all’arte contemporanea dal 1928 al 2011.

Cosa fare a Copenaghen

Visita la statua della Sirenetta.

A Copenaghen, c’è una statua della Sirenetta nel porto. È una popolare attrazione turistica e puoi visitarla di persona se visiti Copenaghen.

Le migliori cose da mangiare a Copenaghen

Copenaghen ha una grande cultura gastronomica che offre di tutto, dai dolci autentici ai frutti di mare di fama mondiale.

Alcune delle cose migliori da mangiare sono gli smørrebrød danesi, panini a faccia aperta che puoi trovare in tutta la città. Questo piatto classico è fatto con una varietà di condimenti tra cui salmone, aringa e formaggio. C’è anche maiale e sottaceti sul pane di segale. Se hai voglia di qualcosa di dolce, non perderti la scena della pasticceria di Copenaghen. Hanno un’ampia varietà di dolci e dessert che vanno dalle crostate di frutta fresca ai bignè. Troverai molti di questi articoli anche nelle caffetterie o nelle panetterie di tutta la città. Per chi ama i frutti di mare, assicurati di visitare uno dei tanti ristoranti di Copenaghen per un po’ di salmone fresco o gamberetti serviti con patatine fritte o insalata di riso.

I luoghi più interessanti da visitare a Copenaghen

Copenaghen ospita alcuni dei luoghi più interessanti e belli della Danimarca. Se vuoi esplorare la città, ecco alcuni dei luoghi che meritano il tuo tempo.

1. La statua della Sirenetta

Uno dei monumenti più iconici di Copenaghen, questa scultura si trova sul porto ed è un simbolo di Copenaghen. È stato anche visto in film famosi come “Titanic” e “The Monuments Men”.

2. Il mercato all’aperto – Nyhavn

Questo mercato risale al 1671 e da allora attira i marinai. Le coppie spesso fanno una passeggiata romantica in questa zona mentre si godono la splendida architettura e la vista sul mare di Copenaghen o si godono uno dei suoi numerosi caffè, ristoranti o pub che si affacciano sul porto sottostante.

3. La Biblioteca Reale – Kongens Nytorv

Kongens Nytorv ospita una delle biblioteche più grandi del mondo con oltre sei milioni di oggetti nella sua collezione, inclusi più di 3 milioni di libri in danese e più di 1 milione di oggetti provenienti da paesi stranieri, tra cui vecchie mappe e manoscritti dai tempi antichi fino in alto ai giornali moderni, riviste, giornali e altri materiali stampati risalenti al passato

Gite di un giorno da Copenaghen

Se stai cercando una gita di un giorno da Copenaghen, in Danimarca, ci sono molte scelte. Il castello di Amalienborg è uno dei monumenti più importanti della città ed è in uso dal 1749. Puoi anche esplorare la città per conoscere la storia della Danimarca. Uno dei posti migliori da visitare è la statua della Sirenetta che si trova sul lungomare vicino a Nyhavn.