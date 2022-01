10 motivi per visitare Valencia, in Spagna

Se viaggi in Europa, Valencia dovrebbe essere nella tua lista di luoghi da visitare. La città si trova nel sud della Spagna, dove il clima è caldo e perfetto per le attività all’aperto. Dalle bellissime spiagge al cibo delizioso, è facile capire perché Valencia è diventata una popolare destinazione turistica. Ecco 10 motivi per visitare questa meravigliosa città.

Perché dovresti visitare Valencia

Le spiagge sono mozzafiato Ci sono musei e siti da vedere Ottimo cibo! Ottieni le migliori viste in Europa come quella dalla Torre del Miguelete (in foto) Colazioni e appuntamenti al bar È una città fantastica per famiglie e bambini Puoi conoscere la storia spagnola visitando musei Valencia è considerata una delle città più bike friendly d’Europa Ha una vivace vita notturna che va fino alle 4 del mattino tutti i giorni della settimana (e più tardi nei fine settimana) Acquisirai una comprensione più profonda della cultura spagnola ed europea

10 motivi per visitare Valencia

Il clima È caldo e perfetto per le attività all’aperto tutto l’anno. La spiaggia Non sei mai troppo lontano dall’oceano, quindi non devi preoccuparti di annoiarti. Il cibo Puoi aspettarti deliziose tapas e vino per accompagnare il tuo pasto. La Storia Ci sono molti musei, cattedrali e monumenti che ti ricorderanno momenti importanti della storia europea. Shopping Valencia è la patria di alcuni dei marchi di moda più ambiti al mondo come Valentino e Chanel! Intrattenimento Anche se non sei un appassionato viaggiatore, Valencia ha molte cose da fare come musei, locali, club, spiagge, centri commerciali, parchi, ecc. Vita notturna e locali Goditi una serata fuori con gli amici o ritrovati una nuova data con le numerose app di collegamento disponibili sugli app store di Valencia! Sicurezza Valencia è una delle città più sicure d’Europa perché ha un basso tasso di criminalità e un alto numero di agenti di polizia che pattugliano le strade durante le ore diurne Curiosità: La Tomatina Festival si tiene ogni anno ad agosto dai residenti per gratitudine per aver salvato la loro città dalla distruzione durante la seconda guerra mondiale Amici Ricorda che quando si viaggia all’estero è sempre meglio avere gli amici al proprio fianco

Dove dormire a Valencia

Se stai cercando un posto dove stare vicino al centro città e alla spiaggia, allora consiglierei di cercarli nella zona a pochi passi dalla famosa spiaggia di Valencia, Playa de Muros. Potrai goderti alcune delle migliori viste di Valencia soggiornando in un’accogliente camera d’albergo.

Cosa fare a Valencia

Una delle cose più popolari da fare a Valencia è visitare i suoi numerosi musei. Uno dei migliori musei è il Museo Picasso. Ci sono anche altri grandi musei, come il Museo de Arte Moderna e la Fundación Joan Miró.

Ci sono così tanti parchi meravigliosi che dovresti assolutamente visitare se hai tempo. Alcuni di questi parchi includono il Parque del Retiro, il Parco Cervantes e un altro chiamato “La Isla” che è un bellissimo parco con giardini, fontane e molte panchine per prendersi una pausa da tutte le passeggiate.

Se stai viaggiando attraverso Valencia come parte del tuo percorso in Spagna, non dimenticare tutto il cibo delizioso!

Troverai tapas spagnole ad ogni angolo di questa città. Per un’esperienza più tradizionale, prova della paella o del chorizo ​​e peperoni.

Un’altra cosa fantastica da fare a Valencia è la degustazione di vini! Ci sono molti tour di degustazione di vini disponibili per i turisti che vogliono saperne di più senza dover sapere come è fatto da soli. Ricorda solo che questa sarà un’avventura costosa, quindi assicurati di avere abbastanza soldi a portata di mano prima di prenotare il tuo tour!

10 Attrazioni a Valencia