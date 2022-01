10 cose da non perdere a Bruxelles, in Belgio

Bruxelles è una città che ha molto da offrire. Che tu stia cercando musei, caffè, ristoranti o opportunità di shopping, ha tutto. Con la frenetica vita notturna e la storia di questa città europea, non c’è da stupirsi perché così tante persone vengono qui per viverla tutta. Se visiterai presto Bruxelles e vuoi ottenere il massimo dal tuo viaggio, ecco alcune cose che dovresti esplorare mentre sei in città.

Bruxelles è la patria di molte incredibili attrazioni da fare mentre sei in città, come il Manneken Pis, il Musée d’Orsay e l’Atomium. Altri luoghi da non perdere includono Patisserie Pain Quotidien e Moulin de la Galette. Ci sono anche molte opzioni di cibo poco costose che ti assicureranno di non soffrire la fame durante il tuo viaggio! Puoi continuare a leggere per ulteriori informazioni su cosa vedere e fare a Bruxelles o dai un’occhiata alla nostra infografica 10 cose da non perdere a Bruxelles!

Cosa fare a Bruxelles: le principali attrazioni

Ci sono molte cose da vedere e da fare a Bruxelles, ma queste 10 attrazioni sono alcuni dei migliori punti di riferimento che dovresti esplorare mentre sei in città.

1) Manneken Pis: il punto di riferimento più famoso al mondo è una scultura di fontana di un ragazzino che urina in una pentola d’acqua che tiene.

2) Musée d’Orsay: questo museo ospita capolavori di artisti come Van Gogh e Monet.

3) Atomium: Questo è un modello gigante di un atomo composto da 36 elementi che è stato creato per l’Esposizione Universale del 1958 a Bruxelles. È stato visitato da oltre 40 milioni di persone da quando è stato costruito.

4) Moulin de la Galette: questa famosa pasticceria parigina merita una visita se stai cercando deliziosi croissant!

5) Patisserie Pain Quotidien: questa caffetteria ti regalerà un’autentica esperienza francese con i suoi gustosi pasticcini, caffè e altre deliziose prelibatezze!

6) Place Saint-Géry: in questa piazza di Bruxelles, c’è un monumento che raffigura come il Belgio è diventato indipendente dalla Francia.

7) Palazzo di Giustizia: qui puoi vedere dove vengono processati casi importanti ed entrare per avere un’idea di cosa succede durante i procedimenti legali.

8) Grand Place: un luogo di destinazione comune per i turisti che vogliono vivere la ricca storia di Bruxelles attraverso l’architettura, il cibo e le opportunità di shopping.

9) Stazione Centrale di Bruxelles

Assapora la cucina belga

Bruxelles ha un’abbondanza di opzioni alimentari incredibili ed economiche. Dai tradizionali waffle di Bruxelles al croque monsieur, c’è sempre qualcosa di delizioso da provare mentre visiti Bruxelles.

La pasticceria Pain Quotidien è uno dei posti migliori per assaporare la cucina belga a Bruxelles. Hanno molte opzioni salate e dolci che possono soddisfare qualsiasi tavolozza e ti faranno sicuramente sorridere. Inoltre, se ami il vino, sei nel posto giusto! Ci sono molti vigneti nella zona dove puoi fermarti per degustazioni o anche acquistare del vino dal loro negozio.