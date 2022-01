10 consigli per ottenere il massimo dal tuo tablet

I tablet stanno diventando sempre più popolari. Sono piccoli, portatili e facili da usare. Ora possiamo fare quasi tutto con loro tramite app e siti Web. I tablet hanno conquistato il mondo della tecnologia nel giro di pochi anni, soprattutto in questo periodo di pandemia per didattica a distanza e telelavoro.

Qui ti daremo tutti i consigli di cui hai bisogno per far funzionare il tuo tablet nel migliore dei modi.

Come configurare il tuo tablet

I tablet sono ottimi per molti scopi diversi, ma non tutti. È importante sapere per cosa utilizzerai il tablet prima di acquistarlo, in modo da non sentirti frustrato in seguito.

Se il tuo utilizzo principale è il lavoro, considera di effettuare un acquisto che includa una tastiera e un mouse in modo da non doverti trascinare dietro nulla in più. Se stai cercando di guardare film o programmi TV, prendi in considerazione un tablet con uno schermo buono e una risoluzione Full HD in quanto forniranno la migliore esperienza possibile. Per gli utenti domestici, pensa all’acquisto di un modello con una durata della batteria prolungata in modo che il tuo tablet duri per ore senza bisogno di essere caricato.

Quali app sono utili su un tablet?

È importante sapere quali app puoi utilizzare sul tablet. Ecco alcune app che sarebbe bello scaricare:

Whatsapp

Netflix (per guardare film)

Readly (per leggere riviste)

Ci sono anche molte altre app, ma questi sono solo alcuni esempi. Puoi anche utilizzare un elaboratore di testi o un foglio di calcolo sul tuo dispositivo. Sui tablet Android è molto comoda la suite Google Docs. Puoi sempre acquistare una licenza di Microsoft 365 per poter utilizzare i tradizionali Word, Excel, Power Point…

Suggerimenti per l’utilizzo del tablet in diverse impostazioni

1 Sii chiaro su ciò che vuoi fare con il tuo tablet

Se sai cosa farai con esso in anticipo, sarà più facile trovare app che si adatteranno all’attività specifica. Se hai intenzione di guardare la TV su di esso e hai installato Netflix o Now Tv non avrai alcun tipo di problema. Avrai già un’idea di quali app sono più adatte per il tipo di attività che desideri completare sul tuo dispositivo.

È possibile utilizzare il tablet in una varietà di impostazioni. Che tu stia guardando la TV, giocando, leggendo il giornale o semplicemente navigando sul Web, il tuo tablet è pronto per il compito.

2 Preparati con app e componenti aggiuntivi che rendono l’utilizzo del dispositivo più comodo o semplice che mai

Ci sono diversi componenti aggiuntivi disponibili sull’App Store che rendono l’utilizzo del dispositivo più semplice o conveniente in modi specifici. Ad esempio, se desideri ascoltare la musica mentre giochi o utilizzare il GPS durante la guida senza interrompere il gioco, ci sono molte app che offrono queste funzionalità progettate specificamente per dispositivi mobili come i tablet. Alcuni di questi includono Spotify+, Movavi Mx Player HD Pro Plus Edition 5 + LITE di Movavi (una versione per ipad), Google Maps Navigation Lite di Google LLC (per iPhone/iPad) e Uber App di Uber Technologies Inc (per iPhone/ipad ).

Cosa devi considerare prima di aggiornare il tuo dispositivo o acquistarne uno nuovo

Quando sei pronto per effettuare il passaggio, dovrai considerare quali sono le tue esigenze. Cosa può fare il tuo tablet? Quali funzionalità ti saranno utili? Il tuo dispositivo è compatibile con le app e i siti Web che desideri utilizzare? In caso negativo, è possibile renderli compatibili con il tuo tablet?

Le 5 cose più importanti da considerare prima di aggiornare o acquistare un nuovo dispositivo:

Il tuo dispositivo ha una garanzia?

È di buona qualità?

È compatibile con le app e i siti Web che desideri utilizzare?

Di quanti dispositivi hai bisogno per la tua famiglia e i tuoi amici?

Vorresti un aggiornamento o una sostituzione per quando questo si guasta o smette di funzionare correttamente.

Suggerimenti

1) Non aver paura di usare il tuo tablet in pubblico.

Questo è un suggerimento a cui tutti possiamo riferirci, ma è uno che la gente dimentica. I tablet non sono più solo per uso privato. Dovresti essere in grado di utilizzare il tuo tablet anche in pubblico! È facile stare al passo con il lavoro e fare il check-in con gli amici in movimento, così non ti sentirai mai come se ti perdessi qualcosa di importante quando porti il ​​tablet fuori per una passeggiata.

2) Investi in accessori

Una buona custodia ti semplificherà la vita quando sei in viaggio. Quando hai una custodia eccezionale, non dovrai preoccuparti di far cadere o rompere il tablet. Dai un’occhiata ad alcune delle nostre custodie preferite su ShopTabletsToday.com per qualche ispirazione su cosa comprare!