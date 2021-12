Women for Oncology Italy: finalmente la legge sulla parità retributiva è realtà

Da anni, l’Associazione guidata dalla Presidente Rossana Berardi si batte contro le discriminazioni di genere



Roma, 6 dicembre 2021. Il 3 dicembre è entrato in vigore in Italia la nuova legge sulla parità retributiva tra uomo e donna. Un grande passo chele lavoratrici aspettavano da tempo. Il nostro Paese purtroppo è ancora molto indietro per quanto riguarda la questione del gender gap e bisogna velocemente fare dei passi da gigante per non rimanere indietro.

Women for Oncology Italy, plaudendo a questo importante momento, vuole ricordare che la pandemia da Covid ha penalizzato fortemente il mercato del lavoro femminile e che bisogna agire subito per cambiare la situazione, mettendo in atto situazioni concrete che invertano la marcia. È ormai assodato che la parità di genere faccia crescere il PIL nei Paesi che la mettono in pratica, anche perché le imprese che la applicano sono più competitive. Per questo motivo le professioniste di Women for OncologyItaly continueranno a contribuire a questa rivoluzione culturale, mettendo in atto iniziative che supportino le Donne e le Istituzioni.

Soddisfatta Rossana Berardi, Presidente dell’Associazione Women for Oncology Italy, Professore Ordinario di Oncologia dell’Università Politecnica delle Marche e Direttore della Clinica Oncologica Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona: “Il sì alla legge sulla parità salariale è una conquista importante per combattere le discriminazioni di genere. Il gap salariale tra uomo e donna non è giusto e non è accettabile e finalmente, dopo troppo tempo, le cose hanno iniziato a muoversi. Retribuzioni, reclutamento e opportunità di carriera devono poter essere uguali, indipendentemente dal proprio sesso e le donne che chiedono di lavorare, devono avere l’opportunità di potersi realizzare su tutti i piani, senza essere costrette a scegliere tra la famiglia e la realizzazione lavorativa. Noi da anni, come Associazione, siamo in prima linea nella lotta contro ogni forma di mancanza di equità, tra cui il gender gap, e continueremo a lavorare in questa direzione”.

Ufficio stampa MotoreSanità

comunicazione@motoresanita.it



Laura Avalle-Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone -Cell. 347 2642114

Marco Biondi – Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it