Wejo libera il potenziale commerciale della città intelligente con lo streaming in diretta di dati a valore aggiunto sui parcheggi in tutta Europa, in collaborazione con un’importante casa automobilistica tedesca

Il nuovo partenariato con Wejo espande la portata delle soluzioni orientate alla mobilità in Europa, per migliorare l’esperienza al volante e decongestionare le infrastrutture dei parcheggi

MANCHESTER, Inghilterra–(BUSINESS WIRE)–La partnership consolidata, tramite livestreaming, offre un accesso totalmente innovativo alle informazioni sui parcheggi nell’ambiente di dati di Wejo, per aiutare ogni città intelligente, fornitore di servizi per la mobilità oppure operatore delle infrastrutture a identificare opportunità e luoghi per i parcheggi. Mercedes-Benz Connectivity Services GmbH e Wejo hanno concordato di espandere la partnership per includere nuovi casi di utilizzo, velocizzando la realizzazione di una città realmente intelligente.

Questo nuovo capitolo nella strategia #DataForGood di Wejo è favorito da un’espansione del partenariato, creato nel 2019, tra Mercedes-Benz Connectivity Services GmbH e Wejo. Il flusso live di dati anonimi sui veicoli trasmetterà ogni giorno circa dai 10 ai 14 milioni di eventi unici sui parcheggi dai veicoli Mercedes-Benz nell’Unione europea.

“Con più casi di utilizzo su cui lavorare insieme in futuro, siamo impegnati nella creazione di valore commerciale a lungo termine a vantaggio degli operatori delle città intelligenti e dei consumatori finali”, ha dichiarato Benoit Joly, vicepresidente esecutivo di Automezzi e mobilità presso Wejo. “Siamo estremamente lieti di ampliare la nostra collaborazione con Mercedes-Benz Connectivity Services e continuare a creare insieme percorsi più intelligenti, efficienti e sicuri per tutti”.

Questa collaborazione estesa si basa sul programma di server neutro di Wejo. Sia nella modalità live che su richiesta, Wejo si impegna per la riservatezza dei dati per garantire un utilizzo corretto. Questo flusso di informazioni, in ultima analisi, permette di razionalizzare la congestione e offre un’esperienza di parcheggio più lineare, a tutto vantaggio di chi guida.

Con milioni di veicoli in tutto il mondo, la trasmissione di dati “in diretta” amplia le soluzioni di Wejo basate sui dati e genera nuovo valore per un ecosistema di mobilità in crescita.

Prodotti | Wejo Traffic Intelligence

Informazioni su Wejo



Wejo è un leader globale nei dati dei veicoli connessi che rivoluziona il modo in cui viviamo, lavoriamo e viaggiamo, trasformando e interpretando dati storici e in tempo reale sui veicoli. La società consente una mobilità più intelligente organizzando trilioni di punti di dati da 11,9 milioni di veicoli e da oltre 60 miliardi di spostamenti in tutto il mondo, tra più marchi, tipi e modelli di mezzi, standardizzando e migliorando questi flussi di dati su larga scala. Wejo collabora con società e organizzazioni etiche del suo stesso orientamento per trasformare questi dati in informazioni che sbloccano valore per i consumatori. Con i dati, le informazioni e l’intelligence più completi e affidabili, Wejo sta creando un mondo più intelligente, sicuro e sostenibile per tutti. Fondata nel 2014, Wejo ha oltre 250 collaboratori e uffici a Manchester, nel Regno Unito e in regioni del mondo in cui opera Wejo. Per ulteriori informazioni visitare: www.wejo.com.

Informazioni su Mercedes-Benz Connectivity Services



MB Connectivity (mercedes-benz.com)

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Antonio De Soto



Adesoto@peppercomm.com