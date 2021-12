Il vulcano Semeru spaventa l’isola di Giava, in Indonesia, con una colossale nube di cenere che ha raggiunto quota 15.000 metri. L’attività del vulcano ha costretto molti abitanti ad abbandonare le proprie abitazioni. Le autorità hanno disposto l’evacuazione nell’area fino a 5 km dal vulcano. Il Semeru, alto 3.676 metri, in genere proietta la cenere fino a 4.000-4.500 metri. Il fenomeno odierno si segnala per la sua particolare intensità e potrebbe avere ripercussioni anche sul traffico aereo.