Visitare Verona a dicembre: consigli su cosa vedere

Il centro storico di Verona trova riparo in un’ansa dell’Adige, fiume che poi scorre attraverso tutta la città e la valle circostante. L’atmosfera natalizia regala un tocco ancora più magico a quella che è universalmente riconosciuta come la città dell’amore. Verona deve, infatti, la sua fama a William Shakespeare che qui ambientò Romeo e Giulietta ed il balcone della fanciulla è ancora oggi visitabile. Vediamo quali sono le attrazioni imperdibili per un viaggio in città a dicembre.

Itinerario tra cultura e festività natalizie

Partendo dalla caratteristica Piazza delle Erbe, che a dicembre è addobbata a festa tra luci e mercatini natalizi, si può percorrere una via laterale, Via Cappello, che vi condurrà alla scoperta della Casa di Giulietta. Qui è semplice capire perché Verona sia la città dell’amore: basta guardare il celebre balcone, mentre il profumo delle prelibatezze cucinate nella vicina piazza arrivano come sottofondo dolce alla visita culturale. A dicembre, quindi, i luoghi della cultura veronese trovano spazio tra i mercatini natalizi di Piazza dei Signori, di Piazza Indipendenza, Lungadige San Giorgio o del Ponte Pietra, luoghi altrettanto incantevoli e che meritano una visita. Il centro storico, patrimonio UNESCO, in questo speciale periodo dell’anno è visitabile con un piccolo trenino che può fare la felicità anche dei più piccoli. Una fermata obbligatoria è senz’altro quella del Duomo: in stile romanico, fu costruito su un’antecedente chiesa paleocristiana e dedicata a Santa Maria Matricolare. Nella Cattedrale, in questo mese, si può anche assistere al concerto di Natale, un evento atteso da tutti i cittadini veronesi e non solo.

L’Arena

Una visita a Verona, che sia di un giorno o di un fine settimana, non può escludere uno dei suoi simboli: l’Arena, conosciuta per la sua maestosità e bellezza, ma essa è ancora oggi la sede principale dei maggiori concerti italiani e internazionali. Qui, nel mese di dicembre si tiene l’imperdibile l’evento “Finezze corali”, in cui il coro della Fondazione Arena interpreterà il Messiah di Friedrich Händel.

Verona e i suoi dintorni

Verona è il cuore pulsante di un’area che racchiude in sé paesaggi pittoreschi e borghi unici nel loro genere. Se si raggiunge la città in auto, ad esempio, si attraverseranno le eleganti vallate, dove è possibile soggiornare in luoghi da fiaba, come agriturismi e alberghi, di cui l’Hotel Veronesi La Torre è un esempio. Il tempo che si ha a disposizione è essenziale per programmare cosa vedere a Verona a dicembre. La città si può visitare in una giornata, ma un’esperienza di viaggio approfondita e unica richiede almeno un fine settimana da dedicare alle luci delle vie veronesi e alle giostre piene di luci che di questo periodo animano l’affascinante centro storico. In questo caso, c’è davvero moltissima scelta tra B&B ed alberghi pronti ad accogliere gli ospiti tra i caratteristici vicoli medievali.