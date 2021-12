Arisa vince Ballando con le Stelle 2021: insieme al ballerino Vito Coppola si aggiudica l’edizione del dance show di Milly Carlucci in onda su Rai1.

La coppia supera di quattro punti (52% – 48%) Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale, gli altri due concorrenti giunti allo spareggio finale.

“E’ vero? Non me l’aspettavo assolutamente il primo giorno che sono entrata qui dentro. Tra l’altro non se l’aspettava nessuno della mia famiglia nessuno. Grazie grazie infinite per avermi fatto arrivare fino a questo punto. Grazie mille a Vito Coppola che anche con metodi, diciamo poco ortodossi, mi ha trascinato fino a qui.

Grazie a tutte le persone che ho incontrato in questo posto incredibile. Grazie a tutti gli amici nuovi che mi hanno fatto compagnia durante questo viaggio. Grazie giudici, grazie a tutte le maestranze della RAI, grazie alla RAI e grazie a te Milly

Arisa