Variante Omicron, Pregliasco: “Lockdown non vaccinati di 15 giorni”

Con la variante Omicron, dopo Natale, si rischieranno 100mila contagi al giorno. Ecco perché potrebbe servire un lockdown di 15 giorni per i non vaccinati. E’ il quadro che il professor Fabrizio Pregliasco, virologo e docente dell’Università Statale di Milano, illustra all’Adnkronos Salute.

“Le democrazie occidentali hanno abdicato alla possibilità dell’eradicazione del virus. Pensiamo a quello che avviene in Cina, dove per un centinaio di casi chiudono una città di dieci milioni di abitanti: da noi non si può fare. Oggi con Omicron, però, il tentativo deve essere di mitigare la diffusione del virus e spalmare l’aumento dei casi nel tempo, evitando che gli ospedali vadano in tilt. A questo punto per quel 10% di italiani che non si sono ancora vaccinati oggi c’è un rischio davvero alto di contagi, quindi si potrebbe prendere in considerazione un lockdown, solo per loro, magari limitato a 15 giorni. In Germania ha funzionato molto bene e oggi gli ospedali respirano”, spiega.

“Ho sempre detto, anche quando si parlava solo di sindromi influenzali, che i baci e gli abbracci durante il Natale sono tra i maggiori vettori dei virus respiratori. In questo periodo pandemico i contatti stretti tra parenti e amici avranno un effetto che vedremo nei prossimi 15 giorni quando riapriranno anche le scuole, potremmo arrivare a superare i 100mila contagi giornalieri”, afferma ancora.

Intanto, è necessario rivedere le regole della quarantena o si rischia un lockdown generalizzato, imposto dalle norme che prevedono ora l’isolamento per il contatto con i positivi. “E’ chiaro che in questa fase e con questa diffusività di Omicron dobbiamo considerare delle variazioni sulle modalità con cui interveniamo, altrimenti si va comunque verso un lockdown generalizzato vedendo quante persone oggi vaccinate, ma con figli giovani, sono costrette a casa in quarantena per contatti con positivi”, dice, evidenziando che “le indicazioni precedenti andavano bene con una contagiosità diversa, ora dobbiamo pensare a modalità differenti”, dice ora.