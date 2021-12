Variante Omicron, Johnson: “In Gb situazione estremamente difficile”

In Gran Bretagna la “situazione Omicron è estremamente difficile”. Lo ha dichiarato il premier britannico Boris Johnson parlando della diffusione della nuova variante del coronavirus nel Regno Unito. Citato da Sky News, Johnson ha annunciato che il governo britannico “si riserva la possibilità di intraprendere ulteriori azioni” per contenere la diffusione dei contagi. ”Ci sono ancora alcuni elementi da chiarire” tenendo sotto controllo ”i dati Covid di ora in ora”, ha aggiunto.

Secondo quanto riferiscono le autorità sanitarie britanniche, ci sono stati altri 8.044 i casi della variante Omicron registrati in Gran Bretagna nelle ultime 24 ore, un dato in calo rispetto ai 12.133 casi confermati ieri. In tutto, sono 45.145 i casi Omicron confermati nel Regno Unito.