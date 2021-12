Variante Omicron Italia, Letta: “Impegno di tutti per evitare lockdown”

“Dobbiamo essere all’altezza della sfida di questa nuova variante” Omicron, “serve l’impegno di tutti per evitare nuovi lockdown. Il governo metterà in campo una serie di proposte che avranno bisogno dell’impegno di tutti per evitare un lockdown che c’è in tutta Europa”. Così il segretario dem Enrico Letta, arrivando all’inaugurazione del circolo Cecilia D’Elia, a due passi dal Circo Massimo. “Purtroppo la situazione sta drammaticamente peggiorando – dice ancora Letta – dobbiamo mantenere il vantaggio che abbiamo qui da noi e bisogna essere molto saggi nell’applicare le decisioni che il governo prenderà nei prossimi giorni per evitare di trovarci come nel resto d’Europa”.

“In tutta Europa si sta chiudendo, l’emergenza di questa nuova variante va presa seriamente – sottolinea – Condividiamo l’atteggiamento di massima prudenza che il governo sta assumendo, l’obiettivo principale è mantenere il Paese in sicurezza. Evitare nuovi lockdown è necessario, faremo tutto il possibile per applicare al meglio le misure che verranno adottate”.

“Siamo favorevoli a tutto ciò che serve per evitare il lockdown – dice rispondendo a chi gli chiede se il Pd sia favorevole a nuove strette – In questo momento l’Italia ha un vantaggio che deve mantenere, noi siamo dunque a favore di tutte le misure che il governo assumerà”.

Quanto alla legge di bilancio, ne “stanno discutendo in queste ore, io sono fiducioso si troverà un accordo. La manovra è troppo importante per la ripartenza del Paese”, va dunque approvata “in modo rapido e con l’impegno di tutti” sottolinea il segretario dem.