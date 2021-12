Variante Omicron, in Norvegia focolaio per festa Natale

Potrebbe essere il più grande focolaio di contagi da variante Omicron finora accertato al mondo quello originato da un party di Natale che si è tenuto a Oslo in Norvegia. Secondo l’emittente pubblica Nrk, tra le 50 e le 60 persone sono risultate positive al Covid dopo una cena in un ristorante della capitale norvegese. Per le autorità sanitarie locali, le infezioni non sono state causate dalla variante Delta, ma c’è la “forte possibilità” che siano legati alla Omicron, come emerso anche da uno screening preliminare dei campioni. Stando alla tv, una delle persone presenti alla festa di recente era stata in Sudafrica. Venerdì la Norvegia ha imposto la quarantena a tutti i viaggiatori in arrivo dal Sudafrica o dai Paesi vicini.