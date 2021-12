Variante Omicron, in Inghilterra 9.500 contagi in 24 ore

Aumentano nel Regno Unito i contagi dovuti alla variante Omicron. I casi confermati in Inghilterra della nuova variante, secondo i dati resi noti oggi dalle autorità sanitarie (Ukhsa), sono 23.168, con un incremento di 9.427 casi nelle ultime 24 ore. In Scozia è stato registrato un totale di 792 casi, con un incremento di 96, in Galles 181, con un aumento di 22 casi e in Irlanda del Nord 827, con un aumento di 514 casi.

I decessi confermati in Inghilterra a causa della nuova variante sono invece in totale 85, rispetto ai 65 registrati precedentemente.