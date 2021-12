“Siamo a poco più di 130 casi della variante Omicron accertati in Francia”. A dichiararlo è stato su France Info Gabriel Attal, portavoce del governo di Parigi, precisando che al momento si realizzano circa 10mila sequenze a settimana, “il che ci consente di identificare in buona parte i casi sul nostro territorio”. Attal ha quindi esortato i francesi che andranno in visita presso persone fragili a Natale a sottoporsi preventivamente a un test.