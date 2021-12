Variante Omicron, il virologo: “In Italia è già oltre il 70%”

La variante Omicron in Italia è già oltre il 70%. “A breve ci sarà una nuova survey sulle varianti, ma la situazione nazionale vede in media la Omicron già oltre il 70%, anche se poi ci sono situazioni a macchia di leopardo. Ad esempio in Toscana, nei nuovi casi troviamo praticamente solo Omicron che è sicuramente oltre l’80%” dice all’Adnkronos Salute Mauro Pistello, direttore Unità di virologia azienda ospedaliera universitaria di Pisa, vicepresidente della Società italiana di microbiologia, tra i fondatori della rete di sequenziamento dell’Istituto superiore di sanità (Iss).

“E’ chiaro che il dato riportato dalla ‘fotografia’ scattata il 20 dicembre e presentata il 23 dicembre, con la Omicron al 28%, oggi è superato”, avverte Pistello.