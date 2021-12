Variante Omicron Gb, oggi record contagi covid: quasi 120mila

Nuovo record di contagi covid oggi in Gran Bretagna, con 119.789 casi secondo il bollettino del 23 dicembre. Sono stati registrati altri 147 morti. I nuovi positivi di oggi, in un quadro legato alla variante Omicron, fanno segnare un incremento del 139% rispetto al bollettino di 15 giorni fa, come sottolinea il Guardian.

Sono 16.817 i nuovi casi positivi alla variante Omicron. In totale, si arriva a quota 90.906.

Secondo i dati, in Inghilterra 1 persona su 45 è stata contagiata dal covid. In Galles, 1 su 55. In Irlanda del Nord 1 su 50 e in Scozia 1 su 70. A Londra, riferisce Sky News, 1 persona su 30.

Prosegue la campagna di vaccinazione per la somministrazione della dose booster del vaccino. Ieri registrate 840.038 dosi, in totale sono 31,6 milioni.