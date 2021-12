Variante Omicron Gb, Johnson pronto a Piano C: possibile nuovo lockdown

Per fermare la diffusione della variante Omicron e l’aumento esponenziale dei contagi il governo di Boris Johnson potrebbe essere costretto a mettere presto in campo nuove misure. La stampa britannica è ricca di indiscrezioni riguardo alle prossime mosse del premier. Secondo il Financial Times, a Johnson sarebbero state presentate una serie di opzioni, previste nel cosiddetto Piano C, che vanno da una serie di “moderate linee guida” per “spingere” le persone a seguire le regole, “fino al lockdown”. Secondo il quotidiano finanziario, Johnson sarebbe più orientato verso la linea morbida, sebbene non possa nascondere la gravità della situazione e la minaccia rappresentata da Omicron.

Una serie di documenti del Sage, lo ‘Scientific Advisory Group for Emergencies’, riportati dalla Bbc, indicano che secondo gli scienziati che affiancano il governo nella lotta al Covid, nuove misure restrittive saranno necessarie “molto presto”. Secondo il Times, invece, sono in preparazione le bozze delle nuove regole, che potrebbero vietare i contatti nei luoghi al chiuso, escluse le ragioni di lavoro, mentre pub e ristoranti potrebbero operare solamente con i tavolini all’aperto a partire dal periodo post natalizio.

Venerdì nel Regno Unito sono stati registrati più di 90mila nuovi casi. Downing Street, attraverso un portavoce, ha assicurato che il governo

“continua ad esaminare attentamente tutti i dati” e le misure restrittive verranno “aggiornate”, quando si avranno più informazioni sulla nuova variante.