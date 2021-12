Variante Omicron Francia, Castex: “E’ un fulmine”

La variante Omicron del Covid è un “fulmine” e “sarà il ceppo dominante in Francia dall’inizio del 2022, dove ci sono già diverse centinaia di casi”. A dichiararlo è stato il premier francese Jean Castex, in un intervento pubblico successivo al nuovo consiglio di difesa dedicato alla crisi sanitaria. Nel Paese ci sono quasi 3.000 persone in terapia intensiva con il coronavirus, secondo gli ultimi dati.

Il premier ha anche annunciato che il governo francese che un disegno di legge verrà presentato in parlamento all’inizio di gennaio per trasformare l’attuale pass sanitario in certificato vaccinale. “Soltanto il vaccino conterà per l’ottenimento del pass, non più i tamponi“. “Sono circa sei milioni i francesi ancora non vaccinati contro il Coronavirus. “Non è più possibile”, ha dichiarato. “La nostra migliore arma, la nostra sola arma, è la vaccinazione, ormai con tre dosi. Con due dosi, il vaccino è efficace al 70% contro le forme gravi di Omicron, e con tre dosi, a più del 90%”.

In vista delle feste, ha sottolineato infine il capo del governo di Parigi, meglio non riunirsi in troppi al ristorante o nelle case e in ogni caso è bene farsi testare prima di queste riunioni. “Meno siamo numerosi, meno siamo a rischio”, ha dichiarato. I prefetti, ha quindi annunciato, vieteranno i raduni selvaggi ed inviteranno le comunità a rinunciare ai grandi eventi come fuochi di artificio e concerti in occasione del 31 dicembre.