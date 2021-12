Variante Omicron, Bassetti: “Speriamo sostituisca la Delta”

“I dati inglesi sull’impatto della variante Omicron” del covid “sul sistema sanitario sono molto interessanti. Confermano un virus più contagioso, ma meno grave soprattutto tra i vaccinati. I dati infatti dicono che il rischio di ricovero è pari allo 0.4% dei nuovi casi e quello di morte dello 0.03%. Tra i ricoverati in ospedale la maggioranza poi sono non vaccinati. A questo punto speriamo la Omicron sostituisca presto la Delta anche in Italia. Delta che ci sta facendo penare non poco in ospedale”. Lo scrive su Facebook Matteo Bassetti, direttore clinica Malattie Infettive ospedale Policlinico San Martino di Genova.