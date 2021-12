Anche AstraZeneca lavora a un vaccino ‘adattato’ per la variante Omicron del coronavirus. A farlo sapere è stata la stessa azienda anglo-svedese. “Abbiamo fatto i passi preliminari insieme all’università di Oxford – è stato spiegato in una nota rimbalzata sulla stampa internazionale – per produrre un vaccino per la variante Omicron nel caso in cui fosse necessario”. Per poterlo valutare, si monitorano “i dati emergenti”.