Vaccino covid, Fauci: “Effetto terza dose può durare molto a lungo”

La terza dose di vaccino potrebbe essere l’ultima? “La dose booster di un vaccino mRna potrebbe incrementare la durata della protezione”. Anthony Fauci, immunologo e consigliere della Casa Bianca nella gestione dell’emergenza covid, alla Abc risponde così alla domanda sull’ipotesi di ricorrere ogni anno ad un richiamo di vaccino contro il covid. “E’ chiaro che” in questo momento, soprattutto con la diffusione della variante Omicron, “serve una dose booster per essere protetti nel modo migliore. Un richiamo annuale? E’ difficile da dire. La dose booster di un vaccino mRna potrebbe incrementare la durata della protezione. Non lo sapremo finché non valuteremo la situazione nell’arco di alcuni mesi. Spero, da un punto di vista immunologico, che la dose booster garantisca una protezione molto più lunga rispetto ai 6 mesi attuali”.

La varinte Omicron negli Usa è diffusa in almeno 25 stati. “Stiamo imparando molte cose. La variante Omicron appare molto contagiosa, per questo si diffonde in un numero crescente di paesi. Sembra in grado di evitare parzialmente la barriera dei vaccini. La dose booster alza la protezione e per questo è necessario continuare vaccinarsi. La severità dei sintomi sembra meno grave rispetto a quella dei sintomi provocati da Delta, ma si tratta di dati preliminari che vanno confermati”, aggiunge.

Quindi, il messaggio ai genitori. “Se i vostri figli hanno 5 anni, vaccinateli. L’idea che i bambini non siano vulnerabili è infondata. Ci sono 2 milioni di bambini contagiati, 8-9.000 ricoveri e più di 100 decessi. Abbiamo vaccini efficaci e sicuri per tutti, anche per i bambini della fascia 5-11 anni”.