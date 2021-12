Vaccino covid, Bassetti: “No vax? Mandare carabinieri a prenderli”

“I no vax? Bisognerebbe mandare i carabinieri a prenderli a casa”. Il professor Matteo Bassetti si scalda, in collegamento con Tagadà, mentre scorrono immagini e parole di no vax in un servizio della trasmissione di La7. “Siamo di fronte ad un analfabetismo funzionale, credo abbiano grosse responsabilità scuola e università. Capisco che qualcuno possa avere paura del vaccino, ma negare che ci siano cure efficaci in ospedale e scegliere di curarsi con erbe e bacche…”, dice il direttore della clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova.

“La politica dovrebbe agire, per queste persone non c’è alternativa all’obbligo. Ma l’obbligo serio, con i carabinieri che vengono a prenderti a casa. Queste persone poi quando la saturazione arriva a 94 corrono nei nostri ospedali”, aggiunge.

“Il problema è molto semplice: hai la libertà di non vaccinarti, ma vivi in una comunità che ha un sistema sanitario di tutti, devi rispettarlo. Per rispettarlo, devi vaccinarti: altrimenti non sei un buon cittadino”, ribadisce.