Vaccini 5-11 anni, Crisanti: “Visti i dati, sono sicuri”

I vaccini anti covid nei bimbi dai 5 agli 11 anni sono “sicuri” e “parlo dopo aver visto i dati”. Lo spiega il virologo Andrea Crisanti, ospite oggi di ‘Agorà’ su Rai Tre. Per Crisanti, “i luoghi oggi più a rischio contagio Covid sono “i mezzi pubblici, e andrebbero rese obbligatorie le mascherine Ffp2, i ristoranti, le discoteche e poi la scuola. Ma ora per la scuola abbiamo la vaccinazione e sono convinto che è sicura, io non mi sono spostato di un millimetro sui vaccini anti-Covid: parlo dopo aver visto i dati che sono molto confortati, nessun effetto collaterale se non un po’ di mal di testa”.