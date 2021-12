Enrico Brignano torna su Rai2 con Un’ora sola vi vorrei

Torna “Un’ora sola vi vorrei”, un’ora di divertimento puro con Enrico Brignano da martedì 28 dicembre in prima serata su Rai2.

Uno show dalla lunghezza e dalla costruzione originali. Un concentrato di risate, ma anche di racconti mai banali, di satira di costume che fa ridere e riflettere insieme, ma anche di musica – affidata anche quest’anno ad una resident band di dieci elementi capitanati dal Maestro Andrea Perrozzi – e di ballo con le coreografie di Thomas Signorelli.

Le anticipazioni del programma

Torneranno i personaggi dell’attore Alessandro Betti e dell’attrice Marta Zoboli, che daranno voce alle categorie più assurde, ma drammaticamente esistenti, dell’umanità di oggi. E anche in questa nuova edizione accanto ad Enrico troveremo Flora Canto, e, l’ormai cult, “scena del letto” dove con ironia commentano i fatti della puntata, e non solo.

60 minuti di show in cui si affacceranno in ogni puntata degli ospiti, amici che interverranno per giocare con Enrico e con il tempo, tra i ricordi del passato e un ponte gettato sul futuro, passeggiando sulla linea tratteggiata del nostro presente sempre affannato, rincorso, in equilibrio tra i minuti che scorrono veloci.

Nella prima puntata, arrivando a ridosso con la fine dell’anno, Enrico Brignano guarderà un po’ all’indietro, al passato, e un po’ in avanti, ai buoni propositi per il futuro: tornerà al 1973, anno cui l’accoglienza per il vaccino contro il vaiolo fu un po’ diversa rispetto al vaccino contro il Covid-19; e saluterà poi questo 2021, anno di San Giuseppe, simbolo della paternità. Ospite della puntata Federico Zampaglione che canterà i suoi grandi successi. L’attore comico Alessandro Betti vestirà i panni di uno dei suoi surreali personaggi mentre nella parte finale, a Casa Brignano, ci sarà una partecipazione “inaspettata” di Stefano De Martino.