The Voice Senior: nuove Blind Auditions

Una nuova sessione di Blind Auditions è al centro dell’appuntamento con “The Voice Senoir”, in onda in via eccezionale giovedì 23 dicembre alle 21.25 su Rai1.

Alla conduzione del programma Antonella Clerici.

Nella scorsa puntata, Orietta Berti si è aggiudicata Silvio Aloisio e Giacomo Sebastiani, Loredana Berté ha scelto Gina De Boer, mentre Gigi D’Alessio ha ottenuto Barbara Errico, Laura Landi, Adriano Gradi e Paola Pompei. Infine, Clementino ha portato nel suo team Arthur Miles, Matteo Schiavone, Angelo Di Maggio e Fabrizio Fierro.

Chi saranno i prossimi a entrare a far parte delle squadre dei coach? Lo scopriremo in questa puntata che potrai rivedere su Raiplay.