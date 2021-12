Terza dose, si può cambiare vaccino anti-covid?

Terza dose vaccino covid, si può cambiare? Se si è fatto il primo ciclo vaccinale con Moderna ad esempio, si può fare Pfizer come booster? “Non ci sono problemi a cambiare vaccino perché tutti hanno come target la ‘spike’ e già molte persone sono state vaccinate con combinazione eterologa di vaccini diversi. Pfizer o Moderna vanno entrambi bene indipendentemente da cosa avete ricevuto durante il primo ciclo vaccinale”. Così su Twitter l’immunologa dell’Universi di Padova Antonella Viola, tornando sulla vaccinazione eterologa per la dose di richiamo.