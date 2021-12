Terza dose, Palù: “Necessaria anche per under 18”

Terza dose di vaccino anti covid anche per i più giovani? “Il booster sarà necessario anche per gli under 18 per renderli resistenti all’infezione”. Lo ha detto Giorgio Palù, presidente dell’Agenzia italiana del farmaco Aifa, ospite di Sky Tg24, aggiungendo che le tempistiche per la terza dose ai ragazzi non sono ancora certe.

Tutte le misure contro Covid-19, continua Palù, “sono ispirate al massimo di cautela, prevenzione e protezione dall’infezione”, come l’ipotesi di tampone obbligatorio “anche se si è vaccinati con tre dosi, in occasione di grandi eventi”. “Un’altra opzione è considerare l’obbligo vaccinale”, che “spetta comunque alla politica”. Palù è favorevole all’uso delle mascherine all’aperto, mentre per la quarta dose di vaccino contro Covid-19 aspetterebbe di “valutare l’impatto clinico della variante Omicron – sottolinea -. C’è già la tecnologia per adeguare i vaccini alle nuove varianti e si sta discutendo se è possibile accelerare i tempi per la vaccinazione”.

In questa nuova ondata di Covid-19 il Paese avrebbe intanto bisogno di “essere confortato”. “Abbiamo un nuovo vaccino, Novavax, che con tutta probabilità oggi verrà approvato dalla Cts dell’Aifa. E’ un’ulteriore arma potente, con un’efficacia di oltre l’89% per proteggere dal Covid sintomatico”, ha aggiunto Palù.