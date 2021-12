L’Alta Autorità per la Salute (Has) in Francia ha raccomandato di ridurre a tre mesi l’intervallo tra le somministrazioni della seconda e della terza dose del vaccino contro il Covid. E’ quanto si legge in un avviso pubblico, mentre il Paese è colpito dalla quinta ondata di contagi sulla spinta della variante omicron.

Nella stessa nota le autorità sanitarie francesi hanno anche sollecitato la vaccinazione con la terza dose degli adolescenti tra i 12 ed i 17 anni.