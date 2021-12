Terza dose, Costa: “Nessuna difficoltà su scorte Pfizer e Moderna”

Sulle scorte dei vaccini anti Covid per la somministrazione della terza dose “non abbiamo difficoltà per quanto riguarda l’approvvigionamento sia di Moderna sia di Pfizer. Le Regioni sono messe nelle condizioni di procedere rapidamente”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, intervenuto alla trasmissione ‘Agorà’ su Rai Tre.

La macchina della campagna vaccinale, ha aggiunto, “ha dimostrato, in questi giorni, di essere in grado di somministrare un numero importatene di vaccini. Proprio l’altro ieri abbiamo superato le 500mila somministrazioni giornaliere che ci eravamo dati come obiettivo da raggiungere nel primo periodo della campagna vaccinale. La struttura sta dimostrando che è in grado di procedere rapidamente”. Per Costa, “dobbiamo evitare che il vaccino per i bambini diventi terreno di scontro politico, mi auguro che la politica si affidi alla scienza”.