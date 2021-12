Terna inizia la rimozione di sostegni elettrici nel comune di Lodi

È iniziata a Lodi la demolizione del primo dei sette sostegni elettrici risalenti agli anni ’90 presenti nel quartiere Albarola. I tralicci non sono più necessari a seguito del riassetto della rete elettrica cittadina. Cinque gli ettari di territorio che saranno liberati dalle infrastrutture elettriche. Tali demolizioni si aggiungono a quelle che hanno consentito, nel corso delle precedenti fasi di lavorazione, la rimozione di 4 sostegni elettrici. Per questo intervento Terna ha complessivamente ha investito circa 11 milioni di euro coinvolgendo nelle lavorazioni 15 imprese.

Un’operazione che rientra nel più ampio piano di razionalizzazione della rete elettrica provinciale connesso alla realizzazione dell’elettrodotto Chignolo Po-Maleo ed è stato reso possibile dalla ricostruzione di tre elettrodotti in cavo interrato di circa 3,4 km completati e consegnati al regolare esercizio all’inizio del mese di novembre. Le nuove linee interrate garantiranno una maggiore efficienza del servizio di trasmissione dell’energia nell’area grazie anche all’utilizzo di cavi di ultima generazione realizzati da Brugg Cables Italia, società del Gruppo Terna specializzata nella produzione e nello sviluppo di cavi terrestri. Sono previsti interventi mirati nel lodigiano e in generale in Lombardia dove Terna, nell’ambito del Piano Industriale 2021-2025 “Driving Energy”, investirà oltre 520 milioni di euro per lo sviluppo e la resilienza della rete elettrica regionale, in funzione della transizione energetica di cui l’azienda è protagonista. Le attività coinvolgeranno oltre 120 imprese e circa 600 addetti alle lavorazioni.

“L’intervento di oggi è stato preceduto dalla rimozione dei conduttori, cioè dei fili che portano l’energia elettrica – spiega l’ingegner Matteo Pagliardi di Terna, responsabile dei lavori – L’operazione permette di liberare un’area sotto i conduttori che è pari a circa 5 ettari di territorio e di migliorare la trasmissione dell’energia elettrica. Quest’intervento fa parte di un progetto più ampio della razionalizzazione della rete elettrica nella provincia di Lodi conseguente alla realizzazione dell’elettrodotto della Chignolo Po-Maleo”. Presente ad assistere ai lavori anche il sindaco di Lodi, Sara Casanova, che spiega: “Si tratta di un intervento importante che va ad eliminare tutti i tralicci dell’alta tensione in città con la sostituzione per interramento. Per il Comune di Lodi temi come green e sostenibilità sono molto importanti, abbiamo fatto interventi sulle piste ciclabili e sulla riforestazione. A tal proposito a breve inizierà un nuovo progetto che prevede, nel parco dell’Isolabella, l’innesto di circa cinquemila nuove piante”.