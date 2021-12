Terapie avanzate: Assobiotec e ISS insieme per migliorare sviluppo

Dall’emofilia alle malattie della pelle e dell’occhio, fino a quelle neurodegenerative e neuromuscolari: patologie contro le quali oggi c’è un’arma in più, le terapie avanzate, ovvero farmaci personalizzati, a base di materiale biologico che possono guarire il paziente con un’unica somministrazione.

Con il webinar “Terapie avanzate in Italia: l’oggi e il domani”, l’Istituto Superiore di Sanità e Assobiotec-Federchimica hanno riunito istituzioni, imprese e stakeholder con l’obiettivo di migliorare gli interventi in tutte le fasi delle terapie avanzate: dalla preclinica allo sviluppo clinico, fino all’autorizzazione e alla somministrazione ai pazienti.