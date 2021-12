Esce oggi il videoclip ufficiale di “Supereroi”, il nuovo singolo di Ultimo estratto dall’album “SOLO”. La canzone, da domani disponibile in radio, è la colonna sonora dell’omonimo film di Paolo Genovese, distribuito da Medusa Film, a Natale al cinema.

«Un inno alle imprese di ogni giorno. Sono contento che faccia anche da colonna sonora al nuovo film di Paolo (Genovese, ndr)».

Il videoclip, diretto da Paolo Genovese e prodotto da Marco Belardi per Lotus Production – società di Leone Film Group – in collaborazione con Medusa Film, intreccia momenti che hanno come protagonista lo stesso Ultimo, immerso nel silenzio di un’uggiosa città, a scene tratte dal film di Genovese che riflettono le note malinconiche della canzone, attraverso gli attori principali Jasmine Trinca e Alessandro Borghi. Il video, così come il film, è stato girato nel 2019.

“Supereroi”, scritto e composto da Niccolò Moriconi, è il nuovo singolo estratto dall’album “SOLO”, pubblicato il 22 ottobre e certificato disco di platino, che ha debuttato alla #1 sia nella classifica degli album sia in quella dei vinili più venduti (FIMI).