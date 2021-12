Super Green Pass lavoro, Giorgetti: “Se ne parla in prossimo Cdm”

“Abbiamo espresso dei dubbi su green pass rafforzato per i lavoratori”. Così il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, interpellato dall’Adnkronos alla Camera in merito alla cabina di regia a palazzo Chigi in cui si è discusso del super green pass per i lavoratori oltre che di nuove regole per la quarantena. “Ma non siamo stati solo noi, anche i 5 Stelle…”, aggiunge Giorgetti.

Il punto resta aperto? Ne ridiscuterete nel Cdm di stasera? “No, non stasera. Ne discuteremo in un prossimo Cdm” conclude.