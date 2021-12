Spazio, Gruppo Leonardo schiera servizi e tecnologie per prima Giornata Nazionale

Anche il nostro colosso dell’aerospazio Leonardo schiera i servizi e le nuove tecnologie nate dalle attività spaziali per celebrare la prima Giornata Nazionale dello Spazio istituita il 16 dicembre dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri su proposta del ministero per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale e coordinata dall’Agenzia Spaziale Italiana. “La crescita economica, il benessere dei cittadini, lo sviluppo sostenibile, la protezione dell’ambiente e il prestigio internazionale del nostro Paese possono tutti beneficiare dal settore spaziale, che vanta tecnologie e servizi all’avanguardia, progettati e sviluppati anche da Leonardo” sottolinea la nostra grande industria spaziale in un post sul sito dedicato all’evento che inaugura domani nella sede dell’Asi “per contribuire alla divulgazione dei ritorni economici, sociali e ambientali delle attività spaziali”. Un “appuntamento importantissimo” per Leonardo, che ha previsto nell’occasione diverse iniziative in collaborazione con le aziende del Gruppo, la Fondazione Leonardo e il Ctna. “Lo Spazio non ha frontiere” rileva il Gruppo italiano dell’aerospazio e per questo l’edizione 2021 del #T-TeC, il contest di Open Innovation nel settore spaziale promosso da Leonardo e Telespazio, con il patrocinio di Asi ed Esa, è stata aperta a giovani di tutto il mondo e sarà premiata a Expo 2020 Dubai. La cerimonia si tiene la mattina del 16 dicembre sul palco del Padiglione Italia, in collegamento streaming con l’Auditorium dell’Asi dove sono presenti anche il ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale con delega alle politiche spaziali e aerospaziali, Vittorio Colao, il ministro dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, e il presidente dell’Asi, Giorgio Saccoccia. Leonardo anticipa che all’evento partecipano i team vincitori, esponenti di spicco del settore spaziale europeo ed emiratino, tra cui Luigi Pasquali, Coordinatore delle attività spaziali di Leonardo e ad di Telespazio, Pierpaolo Gambini, Svp of Innovation and Ip di Leonardo, e Marco Brancati, Svp of Innovation and Technology Governance di Telespazio e sarà possibile seguire l’evento dai canali Facebook e Youtube del Padiglione Italia. Leonardo aggiunge che per chi nel frattempo volesse mettere alla prova le proprie conoscenze sulle missioni spaziali nazionali e internazionali e sulle loro ricadute positive sulla società e sul pianeta, la pagina twitter di Leonardo (@Leonardo_IT) ha organizzato uno ‘Space Quiz’: sette quesiti a risposta multipla, uno al giorno e ai quali si può rispondere fino al 16 dicembre, quando finalmente verranno svelate tutte le risposte corrette.

Ma per la prima Giornata Nazionale dello Spazio sarà anche possibile vedere come nascono i satelliti, grazie a Thales Alenia Space (joint venture tra Thales 67% e Leonardo 33%) che apre le porte del suo Centro Integrazione Satelliti di Roma con una guida d’eccezione, lo youtuber e divulgatore scientifico Adrian Fartade. Adrian pubblicherà sui suoi canali “link4universe” (youtube, twitter, facebook) un video con interviste a manager e ingegneri dell’azienda, con un focus sui siti industriali di Milano, L’Aquila, Roma e Torino e sulle grandi sfide spaziali del futuro. A proposito di futuro, Telespazio (joint venture tra Leonardo 67% e Thales 33%), sui canali social dell’azienda, trasmetterà una puntata speciale dei suoi T-Talk dedicata proprio alla storia e alle sfide del settore, come lo sviluppo dei servizi per contrastare gli space debris, fino ai futuri servizi di comunicazione e navigazione sulla Luna. La puntata avrà ospiti di eccezione quali Luigi Pasquali, AD di Telespazio, Giovanni Caprara, giornalista e docente universitario specializzato in storia dello Spazio, e Mauro Canali, consulente di RaiStoria e già Professore di Storia contemporanea presso l’Università di Camerino. Ma lo Spazio non è solo tecnologia e futuro: è anche ambiente e sostenibilità. e-Geos (società di Telespazio 80% e Asi 20%) sempre il 16 presenta il nuovo calendario Love Planet Earth 2022, con il patrocinio dello Iyafa (International Year of Artisanal Fisheries and Aquaculture – Fao). e-Geos vuole così rendere omaggio alla pesca artigianale e acquacoltura con un viaggio attraverso spettacolari immagini satellitari di tutto il pianeta.



Nel pomeriggio è la volta di Fondazione Leonardo-Civiltà delle Macchine che

celebra la prima Giornata Nazionale dello Spazio con una tavola rotonda dal titolo ‘Spazio, Difesa, Sicurezza’ che si tiene alla Biblioteca del Senato

ed a cui

la presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati, interviene con un saluto introduttivo. I lavori sono avviati dal Presidente di Fondazione Leonardo-Civiltà delle Macchine Luciano Violante, il ministro dell’Innovazione tecnologia e Transizione digitale Vittorio Colao tiene invece il discorso di apertura mentre le conclusioni sono affidate al ministro della Difesa Lorenzo Guerini. La Giornata Nazionale dello Spazio si celebra il 16 dicembre ed è stata istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale e coordinata dall’Agenzia Spaziale Italiana.