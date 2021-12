SNAI – Serie A: Milan, tutto sul campionato A Udine rossoneri da «2»

La capolista, eliminata dalla Champions, prova la fuga in campionato e si presenta nettamente favorita alla Dacia Arena. A bassa quota anche Inter e Napoli, contro Cagliari ed Empoli.



Milano, 3 dicembre 2021 – Riprende in Serie A la lotta per lo scudetto, dopo un intermezzo di coppa complessivamente complicato per le italiane. Bocciato in Europa, il Milan può adesso dedicarsi interamente a difendere l’attuale ruolo di capolista, a cominciare dall’impegno esterno di domani sera a Udine. I padroni di casa vengono da un periodo difficile (due soli punti in quattro partite) costato il posto a Gotti, e il pronostico SNAI è sbilanciato sul versante rossonero, con il «2» a 1,87 e la vittoria friulana a 4,00. L’Udinese, insieme a Cagliari e Genoa, è finora la squadra che ha pareggiato di più (7 volte in 16 partite): un’altra «X» sul suo cammino si gioca a 3,55.

Mazzarri in salita – Domenica toccherà alle tre inseguitrici dei rossoneri. L’Inter se la vedrà a San Siro con l’ex Mazzarri: il suo Cagliari, ancora in piena zona rossa e reduce da quattro pareggi consecutivi, è chiamato a fare punti in una partita quasi proibitiva: il segno «1» nerazzurro è dato appena a 1,18, la «X» sale a 7,25, mentre il «2» è un’ipotesi che vale 14 volte la posta. La squadra di Inzaghi non subisce reti da tre partite e anche in questa occasione il No Goal (1,77) è più probabile del Goal (1,95).

Empoli da trasferta – Il Napoli, alle prese con assenze importanti, ospita un Empoli finora formidabile negli impegni esterni, con 4 vittorie e un pareggio in 7 partite. Nell’occasione, però, gli analisti SNAI non danno molte chance alla squadra di Andreazzoli: il segno «1» del Napoli si gioca a un modesto 1,35, il pari vola a 5,25, una nuova impresa toscana vale 8 volte la giocata. Match da Over, a 1,42, mentre un esito Under sale ad alte vette, 2,65.

Gasp, occhio al Verona – Impegno non facile per l’Atalanta, delusa dalla Champions ma più che mai in corsa per le posizioni di vertice in campionato. La squadra di Gasperini deve vedersela con il Verona, che al Bentegodi ha già battuto squadre come Roma, Lazio e Juventus. Partita insidiosa, ma pronostico tendente al «2», dato a 1,90. I tre punti gialloblù si giocano a 3,70, poco meno del pareggio, in quota a 3,90. Anche qui, difficile aspettarsi un match povero di gol, cosicché l’Over non supera l’1,50. La Juventus punta a dare ulteriore corpo al suo tentativo di rimonta, dopo 4 vittorie nelle ultime 5 gare. I bianconeri fanno visita a un Venezia che dopo alcuni buoni risultati ha infilato un tris di sconfitte, peggiorando sensibilmente la sua classifica. Le quote SNAI tendono decisamente al «2» bianconero, collocato a 1,38, mentre il colpo veneziano è a 8,50. Entrambe le squadre hanno pareggiato solo tre volte, esito che domenica si gioca a 4,75. Probabile un No Goal a 1,77, anche perché la Juve nelle ultime cinque gare ha subito un solo gol. Tra le altre, equilibrio tra Sassuolo (2,70) e Lazio (2,55), squilibrio evidente al Franchi, con la Fiorentina (1,33) nettamente favorita sulla Salernitana (9,25). Il Torino (2,55) prova a tornare al successo dopo due soli punti in tre partite, contro un Bologna (3,30) a sua volta deluso dalla sconfitta interna con la Fiorentina. Il 17° turno si inaugura questa sera con un derby genovese che pende verso il «2» doriano (2,35 contro il 3,25 rossoblù). Chiusura lunedì con Roma-Spezia: il successo giallorosso è a bassa quota 1,42 contro il «2» a 6,75, anche se i precedenti inducono prudenza: nella stagione passata lo Spezia vinse all’Olimpico in Coppa Italia (a tavolino, ma aveva vinto già sul campo) e perse di misura in campionato.

Ufficio stampa Snaitech



E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it

Cell: 348.4963434