SNAI – F1: In quota il ribaltone di Hamilton Ora è di nuovo il favorito per il titolo

Dopo la doppietta tra Brasile e Qatar il britannico si ricandida campione, malgrado sia ancora 8 punti dietro a Verstappen. L’inglese è avanti anche nel GP dell’Arabia Saudita, in programma domenica.



Milano, 2 dicembre 2021 – Fino a un mese fa sembrava impensabile: invece, dopo i due successi in Brasile e in Qatar, Lewis Hamilton è tornato favorito per la vittoria del Mondiale di Formula 1, malgrado a due gare dalla fine sia ancora indietro di 8 punti rispetto a Verstappen. I betting analyst di SNAI vedono il britannico della Mercedes campione a 1,65, mentre è nettamente cresciuta la quota di Verstappen, offerto a 2,10.

Lewis a Jeddah per il tris – Dopo il cambio motore avvenuto in Brasile, la monoposto di Hamilton risulta superiore a quella di Verstappen. Anche per questo, nel Gran Premio dell’Arabia Saudita, il sette volte campione del mondo è avanti a tutti, a 1,55, mentre l’olandese si gioca a 2,75. Insegue a distanza l’altra Mercedes di Valtteri Bottas, a 10 volte la posta. Un acuto del messicano Sergio Perez è proposto a 20, mentre la vittoria del ferrarista Charles Leclerc è in quota a 33, con Carlos Sainz offerto a 50.

Qualifiche, Verstappen ad alta quota – Anche nella qualifica del sabato c’è Lewis Hamilton davanti a tutti nei pronostici: la pole position del britannico vale 1,60 su SNAI, mentre è alta la quota di Max Verstappen, proposto a 3,25 davanti a Valtteri Bottas, dato a 4,50.

