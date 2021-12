SHISEIDO’s il video della campagna POWER IS YOU ha superato i 18 milioni di visualizzazioni in tutto il mondo

Con il sottofondo della canzone “Find Love” di Hikaru Utada, La serie SHISEIDO ULTIMUNE ha venduto oltre 20 milioni di unità dal lancio nel 2014.

TOKYO, 23 dicembre 2021 /PRNewswire/ — Dal 1° luglio 2021 il prestigioso marchio SHISEIDO ha condotto una campagna globale, POWER IS YOU, impersonata da tre testimonial capaci d’infondere ispirazione, Megan Rapinoe. Hikaru Utada e Ursula Corbero. Con alle spalle carriere eterogenee nello sport, nell’arte e nell’attivismo sociale, ogni testimonial usa tutto il potere della bellezza di cui è dotata. Tramite le loro storie potenti e uniche, POWER IS YOU estrae la potenza della bellezza interiore e trasforma tutto in forza splendida che provoca il cambiamento in meglio della società.

Con il sottofondo dell’inno della campagna, “Find Love”, il video POWER IS YOU è stato visionato oltre 18 milioni di volte in tutto il mondo dal suo lancio la scorsa estate (*1).

Video della campagna THE POWER IS YOU

La campagna globale ha invitato consumatori in tutto il mondo a sperimentare la marca e i suoi prodotti sia virtualmente che di persona. In Cina Continentale sono stati 117.000 a visualizzare il video streaming in diretta con le influencer locali. In Corea del Sud, Hong Kong e Canada i consumatori hanno sperimentato il marchio virtualmente prima di frequentare eventi in negozio, che hanno suscitato notevole interesse. Comprendendovi anche il lancio di SHISEIDO ULTIMUNE Power Infusing Concentrate III, una manifestazione simbolica della rivoluzione del marchio SHISEIDO, la serie ULTIMUNE ha venduto oltre 20 milioni di unità dal suo lancio nel 2014.(*2)

CAMPAGNA GLOBALE THE POWER IS YOU

In quanto attiviste, leader e artiste, queste tre testimonial globali rappresentano il messaggio della nostra campagna, POWER IS YOU. Attraverso le loro vite fonte d’ispirazione SHISEIDO celebra la diversità ed emancipa le genti varcando tutte le frontiere, evidenziando il potere della bellezza interiore, per trasformare la società in meglio. POWER IS YOU cerca di emancipare chiunque perché liberi la sua energia innata, ricarichi la sua bellezza e usi il suo potere come una forza splendida nel mondo.

IN MERITO ALL’INNO DELLA CAMPAGNA: FIND LOVE

Hikaru Utada pubblicherà un album e farà un concerto in streaming online nel 2022

L’ottavo album in studio di Hikaru Utada, “BAD MODE”, sarà pubblicato digitalmente il

19 gennaio, e sarà disponibile anche su CD il 23 febbraio. L’album conterrà molte canzoni di successo, tra cui la colonna sonora della campagna, “Find Love”.

Il concerto online intitolato “Hikaru Utada Live Sessions from Air Studios” sarà trasmesso in streaming in occasione del compleanno dell’artista, il 19 gennaio.

INFORMAZIONI SU SHISEIDO ULTIMUNE POWER INFUSING CONCENTRATE III

SHISEIDO ULTIMUNE fu lanciato nel settembre 2014 come manifestazione simbolica della rivoluzione del marchio SHISEIDO. Da allora ha vinto più di 200 premi in tutto il mondo.(*3).

Nel luglio 2021 ULTIMUNE ha attraversato una trasformazione rivoluzionaria ispirata dall’innovatore leader The Lifeblood™.(*4)Questo nuovo sviluppo utilizza l’esclusiva ImuGenerationRED Technology™ di ULTIMUNE per aiutare a rafforzare le difese interne della pelle, per ottenere pelle luminosa, levigata, elastica, salubre e vibrante. Cerca di emancipare chiunque perché liberi la sua energia innata, ricarichi la sua bellezza e usi il suo potere come una forza splendida nel mondo.

INFORMAZIONI SU SHISEIDO

SHISEIDO è il prestigioso marchio chiave di Shiseido Group che vende prodotti per la cura della pelle, make-up, protezione solare e fragranze in 88 Paesi e regioni di tutto il mondo. Aiuta a ottimizzare la potenza della bellezza di ogni singolo cliente e raggiungere una bellezza che sprigiona energia in mente e corpo attraverso i prodotti di cura della pelle e make-up creati con le ultime tecnologie.

PRESENTAZIONE DEI TESTIMONIAL DELLA CAMPAGNA GLOBALE

Attraverso le loro personalità e stili di vita, ognuna di queste tre testimonial globali rappresenta il messaggio della nostra campagna, POWER IS YOU.

Per me bellezza interiore significa avere il coraggio di essere onesti con se stessi.

Emanciparsi significa conoscere se stessi e credere in sé.

Firmato Hikaru Utada

Nata negli Stati Uniti da genitori giapponesi, Hikaru Utada è una cantautrice e produttrice. Il suo primo album “First Love”, pubblicato nel 1999, è stato un successo strepitoso, diventando l’album best seller del Paese e tuttora gli vengono tributati grandi onori. Il successo commerciale di Utada l’ha resa una delle artiste di sala incisione del Giappone che ha raggiunto il maggior successo commerciale di ogni tempo, con oltre 37 milioni di album venduti. Utada ha annunciato una pausa nella sua carriera di musicista nel 2010 per concentrarsi sulla sua crescita personale, facendo ritorno al suo percorso musicale nell’aprile 2016. Il suo singolo 2021 e la canzone del tema “EVANGELION:3.0+1.0 THRICE UPON A TIME”, “One Last Kiss”, sono entrati nelle classifiche di 33 Paesi e regioni in tutto il mondo, oltre che nella Spotify Global Viral Chart. Ha scritto la nuova canzone “Find Love” perché fosse l’inno della campagna POWER IS YOU.

La bellezza deriva dalla positività.

È sentire energia, sentire la vita. Se vuoi qualcosa, tenta.

Se commetti un errore, ricorda che la vita non è perfetta. Anche l’imperfezione è bellezza.

Firmato Ursula Corbero

Ursula Corbero ha conseguito fama internazionale dopo essere apparsa nella serie Netflix “La Casa de Papel” (Money Heist). Corbero è molto più che un’attrice. È stata nominata testimonial della collezione Fiorever by Bvlgari nel 2018. È stata il viso di molti marchi nel corso degli anni.

Si è impegnata nella filantropia e ha manifestato il suo sostegno per molte cause sociali nel corso degli anni, tra cui la consapevolezza del cancro al seno, il cancro in età pediatrica, la consapevolezza del cambiamento climatico e altro.

La bellezza per me è una cosa molto personale. Non possiamo definire quello che è meraviglioso per qualcun altro.

Ognuno deve scoprire la propria bellezza interiore.

Firmato Megan Rapinoe

La due volte campione del mondo e co-capitana della squadra nazionale femminile USA di calcio, Megan Rapinoe è la preferita dei fan e una delle giocatrici più tecniche della squadra. Megan ha portato a casa i due onori massimi del torneo: il Golden Boot (Scarpa d’Oro), riservato alla marcatrice che ha segnato il maggior numero di goal, e il Golden Ball (Pallone d’Oro), attribuito alla migliore giocatrice del torneo.

Megan è la patrocinatrice dell’uguaglianza per tutte ed è riuscita a intersecare la sua passione per l’umanità e l’autenticità.

– Caratteristiche del prodotto: a bellezza circola con ogni battito, generando forza. La pelle rimane elastica contro il danno dell’invecchiamento ora e in futuro. SHISEIDO’s siero vincitore di premi, il NUOVO Ultimune con The Lifeblood™ (*), potenza della scienza

Un approccio da SHISEIDO che è un primato a livello globale. Un siero innovativo che ottimizza la circolazione per sprigionare la forza e la bellezza interiori. Per una pelle in salute e vibrante, che sia luminosa, levigata ed elastica. Sperimenti un aspetto salutare e vibrante in soli 3 giorni.

(*) The Lifeblood™ è un nuovo concetto di bellezza proposto da SHISEIDO.Emancipa, libera e rinnova costantemente la bellezza innata dei clienti.

– L’esclusiva ImuGenerationRED Technology™ di ULTIMUNE aiuta a fornire elementi (*) di collagene idratante GL in ogni parte della pelle* Idrossiprolina, glicerina

– Con una consistenza ricca e tuttavia idratante, il siero penetra rapidamente nella pelle.

– Una fresca fragranza verde promuove il rilassamento e promana energia positiva.

– Non contiene parabeni (conservanti)

– Prodotto cosmetico non comedogenico/testato per le allergie.(Non garantisce che tutti gli utenti siano esenti da acne o non soffrano di una reazione allergica).

Modalità d’uso – Usare ogni mattina e sera dopo aver tonificato e prima di idratare con un’emulsione o una crema. – Applicare SHISEIDO ULTIMUNE Power Infusing Concentrate III prima di ogni altro siero. – Premere lo stantuffo due volte sul palmo della mano e far penetrare uniformemente massaggiando il viso.