Serie A, i pronostici della sedicesima giornata

Ed eccoci con i pronostici targati Superscommesse.it della sedicesima giornata della Serie A.

Iniziamo subito con Milan – Salernitana, partita che apre la sedicesima giornata di campionato. Ibrahimovic e Messias con i loro gol regalano la vittoria al Milan che conquista tre punti importanti contro il Genoa per insidiare la testa della classifica. La squadra di Pioli chiude la pratica già nel primo tempo con il gol al 10′ di Ibrahimovic, poi Messias nel recupero raddoppia portando i rossoneri al doppio vantaggio prima dell’intervallo. Al 61′ Messias si prende la scena firmando la sua prima doppietta con il Milan all’esordio da titolare, su assist di Brahim Diaz. All’Arechi la Salernitana subisce un pesante K.O contro la Juve, nonostante il grande tifo a suo favore. Il Milan vuole ora continuare a vincere per non lasciare la prima posizione, ma la Salernitana si impegnerà per cercare di allontanarsi dalla zona retrocessione.

Continuiamo con Roma – Inter. La squadra di Mourinho cade al dall’Ara contro il Bologna per 1 a 0. Nonostante una buona tenuta difensiva, i giallorossi dimostrano di avere, anche in questo match, un problema fondamentale: l’attacco. Contro lo Spezia la squadra di Inzaghi lascia inviolata la porta e si guadagna la terza vittoria consecutiva in Serie A sotto la gestione di Simone Inzaghi che le vale il terzo posto in classifica. I giallorossi dovranno preparare il match soprattutto per migliorare la fase offensiva, ma i nerazzurri cercheranno di portarsi a casa i 3 punti per continuare a fare pressione sul Milan.

Vediamo ora Napoli – Atalanta. Dopo la straripante vittoria contro la Lazio, gli Azzurri vengono beffati a Sassuolo, allo stadio Mapei, e subiscono un altro stop portandosi a casa un solo punto e salvando la prima posizione solo grazie alla sconfitta subita dal Milan nella quattordicesima giornata. La squadra di Gasperini vince contro il Venezia con un bel poker e, trovando il nono risultato utile di fila, si conferma al quarto posto dopo l’Inter. Il Napoli deve ora vincere per non lasciare la vetta della classifica, ma la squadra di Gasperini si impegnerà per guadagnarsi il terzo posto. Chi vincerà?

Passiamo a Bologna – Fiorentina. La squadra di Mihajlovic vince contro i giallorossi per 1 a 0, conquistando la seconda vittoria consecutiva e posizionandosi in ottava posizione in classifica. La Viola vince contro la Samp in una partita già terminata prima dell’intervallo, portandosi così a 24 punti, a parimerito con i bianconeri. Italiano e Mihajlovic dovranno preparare bene il match per portarsi a casa 3 punti cruciali.

Guardiamo ora Venezia – Verona. Il Venezia subisce un poker dall’Atalanta ed incassa la seconda sconfitta consecutiva dopo due importanti vittorie. Il Verona porta a casa un solo punto dopo il match contro la squadra di Mazzarri al Bentegoti, nonostante le numerose occasioni di goal nel finale, con il palo di Dawidowicz e il salvataggio di Ceppitelli su Lasagna. Le due squadre dovranno ora dare il tutto per tutto per vincere questo derby che può permettere ad entrambe di risalire di qualche posizione in classifica.

Procediamo con Spezia – Sassuolo. La squadra di Thiago Motta perisce contro i nerazzurri a San Siro per 2 – 0, in una partita dove lo Spezia ha fatto solo da comparsa e mai da protagonista. Il Sassuolo è la causa di un ulteriore stop degli Azzurri, e si porta a casa un punto che gli permette di agganciare l’Empoli in classifica. Lo Spezia vuole tornare a vincere per allontanarsi definitivamente dalla zona retrocessione, ma il Sassuolo vuole dimostrare di avere le capacità per continuare a produrre risultati utili.

Continuiamo con Sampdoria – Lazio. La Samp incassa una pesante sconfitta nel match contro la Viola e devo ora guardarsi le spalle dalla zona retrocessione. I biancocelesti si fanno raggiungere al 99esimo minuto, sull’ultimo pallone della partita da Arslan e guadagnano un solo punto dal match contro l’Udinese. La Samp vuole ricominciare a vincere ma la squadra di Sarri ha ancora l’amaro in bocca per il match precedente e vuole riscattarsi, ce la farà?

Vediamo ora Juventus – Genoa. I bianconeri fanno bottino pieno all’Arechi e risponde subito alla vittoria della Fiorentina che viene agganciata a quota 24 al sesto posto. Il Genoa subisce un tris dai rossoneri e riamane a 10 punti in classifica. La Juve vuole continuare a vincere per superare la Viola, ma il Genoa dovrà lottare per uscire dalla zona retrocessione. Ce la farà?

Guardiamo Empoli – Udinese. La squadra di Andreazzoli rimonta il Toro in vantaggio di 2 goal e strappa via un punto importante. Gotti riprende Sarri al 99’ e definisce un finale da urlo all’Olimpico portandosi a casa un punto sudato. Andreazzoli e Sarri dovranno impegnarsi per portare a casa tre punti fondamentali.

Terminiamo con Cagliari – Torino. La squadra di Mazzarri si difende contro l’Hellas e porta a casa un punto. Il Toro dilapida una partita (quasi) vinta nel giro di due minuti contro l’Empoli, quelli che intercorrono tra l’espulsione di Singo e il gol di Romagnoli, che riapre i giochi e indirizza la rimonta dell’Empoli. Il Toro vuole tornare ad ottenere un risultato utile, ma il Cagliari deve impegnarsi per portare a casa 3 punti ed allontanarsi dalla zona retrocessione.

Milan – Salernitana

04/12/2021 ore 15:00

-Quote: Il segno 1 è quotato a 1.26; il segno X è quotato a 6.25; il segno 2 è quotato a 13.00

-Pronostico: Goal Sì

Roma – Inter

04/12/2021 ore 18:00

-Quote: Il segno 1 è quotato a 3.30; il segno X è quotato a 3.62; il segno 2 è quotato a 2.20

-Pronostico: segno X2 + under 4.50

Napoli – Atalanta

04/12/2021 ore 20:45

-Quote: Il segno 1 è quotato a 2.10; il segno X è quotato a 3.87; il segno 2 è quotato a 3.60

-Pronostico: 1x + over 2.5

Bologna – Fiorentina

05/12/2021 ore 12:30

-Quote: Il segno 1 è quotato a 2.65; il segno X è quotato a 3.52; il segno 2 è quotato a 2.70

-Pronostico: X + Goal Sì

Venezia – Verona

05/12/2021 ore 15:00

-Quote: Il segno 1 è quotato a 3.50; il segno X è quotato a 3.50; il segno 2 è quotato a 2.20

-Pronostico: Segno X

Spezia – Sassuolo

05/12/2021 ore 15:00

-Quote: Il segno 1 è quotato a 3.60; il segno X è quotato a 3.75; il segno 2 è quotato a 2.15

-Pronostico: 1x

Sampdoria – Lazio

05/12/2021 ore 18:00

-Quote: Il segno 1 è quotato a 3.40; il segno X è quotato a 3.70; il segno 2 è quotato a 2.10

-Pronostico: Goal Sì

Juventus – Genoa

05/12/2021 ore 20:45

-Quote: Il segno 1 è quotato a 1.32; il segno X è quotato a 5.75; il segno 2 è quotato a 11.00

-Pronostico: no goal

Empoli – Udinese

06/12/2021 ore 18:30

-Quote: Il segno 1 è quotato a 2.88; il segno X è quotato a 3.60; il segno 2 è quotato a 2.675

-Pronostico: under 3.5

Cagliari – Torino

06/12/2021 ore 20:45

-Quote: Il segno 1 è quotato a 3.50; il segno X è quotato a 3.40; il segno 2 è quotato a 2.25

-Pronostico: 1X