Serie A: i pronostici della 17 giornata

Ed eccoci con i pronostici targati Superscommesse.it della diciassettesima giornata della Serie A.

Iniziamo subito con Genoa – Sampdoria, partita che apre la diciassettesima giornata di campionato. La squadra di Shevchenko incassa una sconfitta contro i bianconeri. Sirigu ha tenuto in partita il Genoa con almeno 4 parate decisive su De Ligt e Dybala, ma nulla ha potuto sul sinistro vincete dell’argentino a otto minuti dalla fine. Anche la Samp esce sconfitta dal match della sedicesima giornata di campionato contro la squadra di Sarri in un match in cui il col di Gabbiadini nel finale non basta per portare a casa qualche punto. Il Genoa vuole ora portare a casa i 3 punti per cercare di allontanare lo spettro retrocessione, ma anche la Samp farà di tutto per evitare la terza sconfitta consecutiva.

Continuiamo con Fiorentina – Salernitana. La Viola ottiene la seconda vittoria consecutiva che gli permette di scavalcare la Roma in sesta posizione. La Salernitana viene sconfitta dai rossoneri in un match gi chiuso nel primo tempo con i gol di Kessié e Saelemaekers, continuando cos’ ad essere il fanalino di coda. La squadra di Castori dovrà, in questo match, provare ad uscire dal periodo nero in cui è impantanata, ma dovrà impegnarsi per portare 3 punti contro una Viola agguerrita che vuole tentare anche il sorpasso della Juventus.

Vediamo ora Venezia – Juventus. La squadra di Zanetti dopo i tre gol nella prima mezz’ora di gioco, si arrende alla doppietta di Simeone. Decisiva l’espulsione di Ceccaroni che causa il rigore del 3-2 nel derby contro l’Hellas. La Juventus porta a casa i tre punti conquistando la seconda vittoria di fila. Buona prestazione per gli uomini di Allegri, sempre in controllo delle operazioni dal fischio di inizio a quello finale. I bianconeri vogliono continuare in questa direzione, ma il Venezia ha ancora l’amaro in bocca per la sconfitta precedente e vuole riscattarsi. Ce la farà?

Proseguiamo con Udinese – Milan. Allo stadio Carlo Castellani la squadra di Gotti incassa una sconfitta contro i toscani, continuando il suo momento negativo: l’Udinese rimani, infatti, ferma a 16 punti e con solo due punti fatti nelle ultime quattro gare. I rossoneri, invece, vincono facile contro la Salernitana e si confermano alla vetta della classifica, a 38 punti. In questo match l’Udinese dovrà impegnarsi per portare a casa un risultato utile, ma la squadra di Pioli darà il tutto per tutto per guadagnarsi i 3 punti e rimanere ben salda in prima posizione.

Guardiamo adesso Torino – Bologna. Il Toro ottiene solo un punto nel match contro il Cagliari e rimane tredicesimo a quota 19. Il Bologna, invece, esce sconfitto dal derby dell’Appennino, nonostante le flebili speranze arrivate dopo le reti di Barrow e Hickey. Entrambe le squadre vogliono ora ottenere i tre punti per scuotere la classifica e risalire di qualche posizione.

Continuiamo con Verona – Atalanta. La squadra di Tudor inizia male il match contro il Venezia per poi improvvisamente risorgere e fare una rimonta pazzesca che non si sarebbe mai immaginata. Il Verona scatta così in classifica e si posiziona al decimo posto. L’Atalanta sbanca il Maradona e vince contro il Azzurri, infliggendogli 3 reti e facendoli scivolare al terzo posto in classifica. L’Hellas vuole ora continuare a vincere ma la squadra di Gasperini vuole continuare la striscia di imbattibilità e agganciare il Napoli. Ce la farà?

Vediamo ora Sassuolo – Lazio. La squadra di Dionisi ottiene un solo punto dal match contro lo Spezia in una partita dinamica e spettacolare. I biancocelesti dominano la sfida contro i blucerchiati a Marassi: a decidere sono il gol Milinkovic – Svic e la doppietta del bomber. La squadra di Sarri vuole ora continuare a vincere per superare la Roma in classifica, ma il Sassuolo farà di tutto per portarsi a casa i tre punti e tentare di agganciare l’Empoli.

Passiamo a Napoli – Empoli. Gli Azzurri incassano una pesantissima sconfitta contro la Dea, scendendo in terza posizione a due punti dalla capolista. I Toscani giocano una partita divertente e con ritmi intensi contro l’Udinese e si portano a casa 3 punti salendo all’undicesimo posto a -4 dal sesto posto che vale l’accesso in Conference League. Entrambe le squadre dovranno preparare bene la partita per portarsi a casa tre punti fondamentali.

Vediamo ora Inter – Cagliari. I Nerazzurri dominano all’Olimpico in un match in cui hanno giocato 90 minuti da protagonisti. A Mazzarri, invece, non basta Joao Pedro per portarsi a casa 3 punti e ne strappa solo uno nel confronto con il Torino. I nerazzurri devono ora continuare a vincere per cercare di spodestare il Milan e non farsi sorpassare dagli azzurri, ma il Cagliari deve lottare per allontanarsi dalla zona retrocessione. Ce la farà?

Terminiamo con Roma – Spezia. La squadra di Mourinho esce scottata dal match contro l’Inter in casa e incassa la seconda sconfitta consecutiva facendosi superare dalla Viola in classifica. Lo Spezia pareggia contro il Sassuolo e rimane in diciassettesima posizione. La squadra di Thiago Motta deve vincere per risalire di qualche posizione, ma i giallorossi devono impegnarsi per rimediare alle brutte figure fatte negli ultimi match. Ce la faranno?

I pronostici

Genoa – Sampdoria

10/12/2021 ore 20:45

-Quote: Il segno 1 è quotato a 2.88; il segno X è quotato a 3.33; il segno 2 è quotato a 2.60

-Pronostico: Multigol 1-2 Ospite

Fiorentina – Salernitana

11/12/2021 ore 15:00

-Quote: Il segno 1 è quotato a 1.43; il segno X è quotato a 5.25; il segno 2 è quotato a 9.00

-Pronostico: Over 2.5

Venezia – Juventus

11/12/2021 ore 18:00

-Quote: Il segno 1 è quotato a 8.00; il segno X è quotato a 4.78; il segno 2 è quotato a 1.47

-Pronostico: Goal Sì

Udinese – Milan

11/12/2021 ore 20:45

-Quote: Il segno 1 è quotato a 4.00; il segno X è quotato a 3.60; il segno 2 è quotato a 2.10

-Pronostico: 2 + goal sì

Torino – Bologna

12/12/2021 ore 12:30

-Quote: Il segno 1 è quotato a 2.30; il segno X è quotato a 3.53; il segno 2 è quotato a 3.40

-Pronostico: Goal Sì

Verona – Atalanta

12/12/2021 ore 15:00

-Quote: Il segno 1 è quotato a 3.75; il segno X è quotato a 3.75; il segno 2 è quotato a 2.15

-Pronostico: Goal Sì

Napoli – Empoli

12/12/2021 ore 18:00

-Quote: Il segno 1 è quotato a 1.30; il segno X è quotato a 6.50; il segno 2 è quotato a 11.00

-Pronostico: Multigol 2-4 Casa

Sassuolo – Lazio

10/12/2021 ore 20:45

-Quote: Il segno 1 è quotato a 2.88; il segno X è quotato a 3.33; il segno 2 è quotato a 2.60

-Pronostico: Over 3.5

Inter – Cagliari

12/12/2021 ore 20:45

-Quote: Il segno 1 è quotato a 1.18; il segno X è quotato a 7.60; il segno 2 è quotato a 15.50

-Pronostico: 1

Roma – Spezia

13/12/2021 ore 20:45

-Quote: Il segno 1 è quotato a 1.41; il segno X è quotato a 5.45; il segno 2 è quotato a 8.00

-Pronostico: 1X + Over 1.5