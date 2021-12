Scossa di terremoto a Catania in Sicilia. Secondo quanto riporta l’Ingv la magnitudo è stata 4.3. E’ stato avvertito alle 22.33 nella zona di Motta S. Anastasia in provincia di Catania a una profondità di 11 chilometri. Il picco è arrivato ed è stato seguito da altre scosse minori di uno sciame sismico tra magnitudo 2.2 e 3.3.

Al momento non si registrano danni a cose o persone, nessuna segnalazione risulta pervenuta ai Vigili del Fuoco, come informano loro stessi in un tweet.

🔴 #Catania #Terremoto, alle 22.33 registrata una scossa con ML 4.3, epicentro nel comune di Motta Sant’Anastasia. Nessuna richiesta di soccorso o segnalazione di danni sono pervenute al momento alle sale operative dei #vigilidelfuoco [#23dicembre 23:00] pic.twitter.com/ReM9UlSrYT

— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) December 23, 2021