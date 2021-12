Scommesse sportive senza limiti: è possibile farlo in Italia?

Scommettere regolarmente su calcio, basket, tennis e qualsiasi altra disciplina sportiva è una delle più grandi passioni degli italiani. Proprio per questo motivo, negli ultimi anni, si sono alternate tantissime regolamentazioni al fine di tutelare i giocatori italiani e indirizzarli verso piattaforme sicure e dotate di licenza. Molte di queste hanno delle limitazioni in termini di scommesse sportive, un fattore che diversi giocatori hanno cercato di evitare. Ma in che modo?

Considera che l’Italia è uno di quei Paesi che viene bloccato dai bookmaker internazionali. Sono stati però presentati alcuni modi per evitare il blocco, senza dover svelare la propria identità e posizione, così da accedere alle scommesse sportive senza limiti. Di seguito andremo ad approfondire proprio questo argomento, così da capire in che modo evitare che venga negato l’accesso al proprio bookmaker preferito.

Come scommettere senza limiti

Nel 2010 l’AAMS è intervenuta nel settore scommesse sportive e ha regolamentato l’intero ambiente, limitando e controllando le attività a disposizione dei giocatori per offrire massimo rigore. Ci sono però degli scommettitori esperti che soffrono l’idea di non poter puntare sui migliori eventi sportivi dall’Italia. E per farlo preferiscono spingersi verso bookmaker stranieri. Esistono infatti dei broker che agiscono al di fuori del circuito di AAMS e permettono di accedere all’offerta più ampia di scommesse senza limiti.

A questo punto però è doveroso fare una precisazione: sai cosa sono i casino non AAMS? È opportuno chiederselo perché molte persone sostengono che in queste piattaforme si possa agire liberamente. E senza alcun tipo di tutela: ma non è affatto vero! Parlare di casinò senza AAMS non vuol dire buttarsi allo sbaraglio. Si punta invece su piattaforme che non hanno una licenza italiana, ma hanno comunque ottenuto una licenza proveniente da un altro Paese dell’Unione Europea. Per esempio pensiamo alle licenze di Gibilterra, Malta o Curacao che sono tra quelle più popolari.

Ma cosa fanno questi broker, noti anche come siti di intermediazione?

Siti senza licenza italiana

Stiamo parlando di operatori che offrivano già dei servizi agli scommettitori professionisti, liberi di poter agire con sicurezza nel rispetto delle proprie passioni. Possiamo quindi dire che i broker sono un mezzo accessibile per chi ha esperienza e un buon budget di scommessa. Parliamo di realtà come Bet365, Sbobet, Pinnacle e BetSIN, giusto per citarne alcuni. Vengono sostenuti grazie alle commissioni applicate sui depositi e sui prelievi e offrono una serie di vantaggi per questo tipo di giocatori.

Non a caso i bookmakers non AAMS affidabili che sono disponibili in Italia, rispetto alle piattaforme di scommesse con dominio .it o .com, permettono di beneficiare di quote più interessanti. Ma in che modo un giocatore può sentirsi tutelato? La sicurezza passa attraverso 2 porte: prima di tutto si punta a garantire l’anonimato online. In secondo luogo non si richiede di mentire rispetto al luogo di residenza, poiché si utilizzano VPN sicure per scommettere. Inoltre i broker elaborano depositi e prelievi praticamente in modo istantaneo e così chi vuole scommettere lo potrà fare molto rapidamente.

Conclusione

Possiamo quindi dire che la gestione dei conti degli scommettitori professionisti da parte di broker come quelli citati non ha sicuramente eguali. Offrono infatti un accesso gratuito alle statistiche e a una serie di strumenti di gestione automatica, ovviamente a seconda della scelta fatta. Nel complesso un casinò senza licenza italiana risulta essere più libero per livello di scommesse, limiti e perdite.

Questo perché chi opera con una licenza italiana deve rispettare delle regole e normative che sono invece molto più severe. La scelta finale spetta sicuramente al giocatore professionista, con la consapevolezza che anche i casinò senza licenza italiana possono essere considerati sicuri e degni di fiducia. Ovviamente solo se parliamo di portali che hanno ottenuto almeno una licenza europea!