Scarpe da donna da indossare a Natale, tra eleganza e audacia

Ebbene sì, sta cominciando quel periodo dell’anno caratterizzato da un’atmosfera magica: le città si vestono a festa, tra lucine incantevoli e addobbi che lasciano senza fiato. Le feste si avvicinano e ogni donna vuole farsi trovare pronta con delle scarpe da abbinare all’outfit natalizio. Ecco qualche consiglio per scegliere le scarpe da donna adatte per le feste da Natale a Capodanno!

Scarpe da donna per Natale: tra stivali e suole combat

Natale: periodo di shopping sfrenato e pacchi da scartare. Regalarsi un paio di scarpe eleganti può essere la giusta coccola per concludere un anno fatto di fatiche e lavoro, indossando a cena con i parenti il vestito migliore accompagnato dall’ultimo acquisto in fatto di scarpe! D’altronde, chi non ha mai desiderato un nuovo paio di scarpe? Elemento imprescindibile che non può mai mancare nel guardaroba per completare il proprio look e che fa la gioia di tante donne amanti di tacchi maxi, stivali alti e suole combat, must have della Collezione Autunno/Inverno 2021.

Scarpe col tacco alto: in scena il gold

Se pensiamo al simbolo di eleganza e femminilità sicuramente un posto di riguardo lo affidiamo alla scarpa col tacco. D’altronde, c’è sempre un buon motivo per indossare le scarpe col tacco, come le décolleté col tacco, un classico per le feste e le cene con amici o parenti, che non passano mai di moda e permettono di slanciare la figura ma attenzione all’equilibrio. Spiccano i tacchi gold, colore principe delle feste, per essere sempre al centro dell’attenzione e sentirsi star dalla testa ai piedi! Dai sandali minimal con tacco cilindrico ai booties drappeggiati, sono sinonimo di femminilità e audacia, assicurando altezza ed equilibrio per un maggiore controllo della camminata.

Stivaletti da donna: volumi maxi e tacchi midi

Le scarpe col tacco non sono però l’unica soluzione per indossare scarpe eleganti durante le feste. Esistono infatti modelli che permettono di non affaticare la camminata e soffrire sui tacchi, un buon compromesso tra stile e comodità: gli stivali o stivaletti! Online o in negozio è possibile scegliere tra moltissimi modelli: alti, bassi e in diversi colori o fantasie. Scegliere uno stivaletto ha bisogno della stessa attenzione che si riserva a una scarpa col tacco. Cuissardes, socks boots, alti al ginocchio e platfom, c’è solo l’imbarazzo della scelta! Dalla texture metallizzata ai pattern geometrici, in linea per giocare con gli abbinamenti.

Il colore degli stivali è fondamentale quando si pensa al vestito scelto per Natale: è possibile puntare su una tonalità sobria ma elegante come il nero o grigio scuro che stanno bene con tutto oppure stupire con fantasie colorate che però necessitano di un outfit più neutro.

Scarpe rosse, stile senza tempo

Scegliere le scarpe giuste per Natale e Capodanno è molto importante, perché ogni donna sa quanto una scarpa dica del nostro look e della nostra personalità. Sicuramente se cercate un elemento che possa donare uno stile particolare e personale ma che sia adatto al giorno di Natale o a Capodanno, bisogna puntare sulle scarpe rosse. Il rosso è infatti comunemente riconosciuto come il colore del Natale ma allo stesso tempo anche della vitalità, della sensualità e della passione e già in epoche antiche era associato alla regalità.

Indossare delle scarpe rosse è un ottimo modo per entrare in sintonia con il mood festivo e natalizio, con un occhio all’eleganza e dedicando quel tocco finale di colore al proprio outfit. Con delle scarpe rosse abbinate a un outfit equilibrato e sobrio tutte le attenzioni saranno su di voi e sulle vostre scarpe!

Cosa aspettate? Natale si avvicina, scegliete le vostre scarpe per le feste!