Sanremo 2022: le presenze dei cantanti in gara

Resi noti i nomi dei cantanti in gara a Sanremo 2022, vediamo quante volte hanno partecipato. Per molti di loro, infatti, si tratta di un ritorno nella città dei fiori. E alcuni sono anche saliti sul podio!

La leadership resta a Peppino Di Capri, Milva, Toto Cutugno e Al Bano, entrambi a quota 15.

Quante volte hanno partecipato i cantanti in gara

La più presente è Iva Zanicchi: con quella del 2022 per lei sarà la presenza numero 11 sul palco dell’Ariston. 10 le presenze complessive fino a oggi1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1974, 1984, 2003, 2009.

In seconda posizione, a quota 6 partecipazioni, troviamo ben quattro cantanti. Fabrizio Moro (una con Ermal Meta), Gianni Morandi (una in trio con Ruggeri e Tozzi e una in coppia con Barbara Cola), Massimo Ranieri e Noemi sono infatti sul podio delle presenze al Festival della canzone italiana. Gianni Morandi ha condotto il Festival per ben due edizioni: nel 2011 e nel 2012.

Gianni Morandi

Massimo Ranieri

Noemi

Fabrizio Moro

A quota 4 troviamo invece Donatella Rettore, che gareggerà in duetto con Ditonellapiaga. Per lei si tratta di un ritorno all’Ariston a distanza di 28 anni: l’ultima presenza risale al 1994 dopo quelle del 1974, 1977 e 1986.

3 presenze per Irama (una tra le nuove proposte), Giusy Ferreri e Le Vibrazioni.

Irama

Giusy Ferreri

Le Vibrazioni

2 presenze per Achille Lauro, Emma e Mahmood (nel 2016 tra le nuove proposte e nel 2022 insieme a Blanco). Emma vanta una presenza come co-conduttrice insieme ad Arisa e Rocio Munoz Morales nel festival di Carlo Conti del 2015.

Achille Lauro

Emma

Mahmood al Locus Festival

1 presenza per Elisa (ritorna dopo 21 anni), La rappresentante di Lista e Michele Bravi.

Chi di loro ha già vinto il Festival di Sanremo

Tre le edizioni vinte da Iva Zanicchi. Nel 1967, insieme a Claudio Villa, con il brano Non Pensare a me. Due anni dopo, al fianco di Bobby Solo con Zingara. Nel 1974, infine, da solista con il brano Ciao cara come stai?

Gianni Morandi, invece, ha conquistato un primo, un secondo e un terzo posto. Il successo al Festival di Sanremo avviene nel 1987 con la canzone Si può dare di più, portata sul palco dell’Ariston insieme a Ruggeri e Tozzi. Nel 1995 ottiene il secondo posto con In amore, cantato insieme a Barbara Cola. Sul gradino più basso del podio nel 2000 con Innamorato.

Massimo Ranieri ha trionfato nel 1988 con Perdere l’amore.

Elisa torna al Festival della canzone italiana dopo l’edizione vincente del 2001 con Luce (tramonti a nord est). Così come Mahmood, tre anni dopo il successo con Soldi. Un successo anche per Emma, nel 2012, con Non è l’inferno. La cantante salentina, l’anno precedente, si è piazzata al secondo posto con i Modà e il brano Arriverà.

Fabrizio Moro annovera un successo a Sanremo Giovani nel 2007, con Pensa. Nel 2018, invece, trionfa tra i big insieme a Ermal Meta con Non mi avete fatto niente. Per lui anche un terzo posto, nel 2008, con Eppure mi hai cambiato la vita.

Per Noemi un podio nel 2012: terzo posto con Sono solo parole.