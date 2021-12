Sanremo 2022, svelati i nomi di 16 cantanti in gara

Sanremo 2022, svelati dal settimanale Chi i nomi di 16 cantanti in gara.

La rivista anticipa la lista dei concorrenti del Festival di Sanremo targato Amadeus per il terzo anno consecutivo.

L’elenco definitivo doveva essere annunciato dalla Rai il 15 dicembre, salvo poi “correre ai ripari” in data odierna con un comunicato che ha annunciato il cambio del regolamento.

“Le modalità di comunicazione degli Artisti scelti dal Direttore Artistico per la partecipazione in gara al Festival cambiano, dando facoltà al Direttore Artistico e a Rai di rendere noti gli Artisti sin dal giorno 2 dicembre 2021. Viene mantenuto l’impegno per i suddetti artisti di partecipare alla serata finale di Sanremo Giovani prevista per il 15 dicembre 2021 a Sanremo”.