Samsung Galaxy Watch con display rotante e arrotolabile

Samsung brevetta il Galaxy Watch quadrato con display girevole ed estraibile. Ha una corona, è compatibile con S Pen e ha una fotocamera sotto il display

All’inizio di questa settimana su LetsGoDigital potresti leggere di uno smartwatch arrotolabile Samsung Galaxy in fase di sviluppo con un display estraibile e una fotocamera. Sebbene alcuni orologi intelligenti con schermi flessibili siano già stati dimostrati e persino rilasciati – pensa al Nubia Alpha, è stata la prima volta che ci siamo imbattuti in un orologio con uno schermo arrotolabile. Tuttavia, questo brevetto non è unico, perché oggi Samsung Electronics ha ottenuto un brevetto per uno smartwatch arrotolabile.

Il nuovo modello di Samsung è ancora più avanzato e può anche essere ruotato al polso. Ciò rende possibile ingrandire lo schermo orizzontalmente o verticalmente, a seconda dell’app che si sta utilizzando. Questo crea molte nuove opzioni utente.

Smartwatch Samsung arrotolabile con supporto S Pen

Si tratta di un brevetto che Samsung Electronics ha depositato il 3 maggio 2021 presso il World Intellectual Property Office (WIPO). La documentazione intitolata “Dispositivo elettronico comprendente display flessibile e modalità di funzionamento dello stesso” è stata rilasciata il 9 dicembre 2021.

È un brevetto estremamente dettagliato che occupa non meno di 113 pagine – non ricordo di aver avuto a che fare con un brevetto più esteso. Questo orologio è quindi ricco di possibilità, come non abbiamo mai visto prima.

Il Samsung Galaxy Watch brevettato ha un display quadrato. C’è una corona sul lato. L’operazione, tuttavia, avviene principalmente tramite il display sensibile al tocco. Sorprendentemente, la documentazione parla anche della compatibilità con una penna stilo.

Samsung ha naturalmente diversi smartphone nella sua gamma con una S Pen. Pensa al Galaxy Note 20 Ultra . Il Galaxy S21 Ultra e il Galaxy Z Fold 3 sono compatibili anche con la S Pen di Samsung. Proprio come il Galaxy S22 Ultra previsto a febbraio . Tablet come il Galaxy Tab S7 Plus possono essere utilizzati anche con lo stilo Samsung. Gli smartwatch, d’altra parte, hanno uno schermo significativamente più piccolo, il che significa che i vantaggi di uno stilo sono minimi.

Con questo orologio intelligente, tuttavia, lo schermo può essere ingrandito, quindi Samsung vede la possibilità di rendere questo orologio compatibile con uno stilo. A causa delle dimensioni del dispositivo, ovviamente non sarà possibile incorporare uno scomparto S Pen. Tuttavia, sarà ancora utilizzabile con uno stilo.

A differenza dello smartwatch rotondo arrotolabile che LetsGoDigital ha segnalato all’inizio di questa settimana, questa volta non è visibile alcuna cornice tra le due parti del display. Samsung è riuscita a risolverlo internamente, su questo torneremo più avanti in questa pubblicazione. Quando lo schermo viene estratto, la parte superiore del telaio si separerà dalla parte inferiore del telaio. In mezzo è posizionata una guida semicircolare, in modo che rimanga un insieme robusto ed elegante.

Quando è completamente esteso, lo schermo è due volte più grande rispetto alla posizione più compatta. Dove possono essere visualizzate 12 icone come standard, questa è 24 nella posizione espansa – questo può essere dedotto dalle illustrazioni del brevetto. Lo schermo non è grande come lo smartwatch pieghevole brevettato da Oppo nel 2019, tuttavia puoi ovviamente lavorare in modo molto più efficace su un display così grande.

Samsung Galaxy Watch con schermo rotante e fotocamera sotto il display

Internamente Samsung ha applicato un sistema molto ingegnoso, composto da diversi ingranaggi e un albero rotante. Questi assicurano che il display possa essere ridotto e ingrandito senza problemi. Inoltre, questo sistema consente di ruotare il display, senza dover rimuovere l’orologio dal polso. L’utente deve solo estrarre la corona e ruotarla, dopodiché lo schermo si sposta automaticamente a destra.

Samsung menziona varie opzioni utente nella documentazione. Ad esempio, per impostazione predefinita viene mostrata una schermata iniziale con l’orologio, la data e il meteo. Questo può essere visualizzato bene in modalità orizzontale. Tuttavia, ci sono anche molte situazioni in cui uno schermo allungato è più conveniente.

Si consideri, ad esempio, l’utilizzo di un’app di navigazione. Per questo puoi mettere il display in modalità verticale, in modo da poter leggere facilmente il percorso dal tuo polso. Un display allungato è ideale anche per rispondere a un messaggio WhatsApp o e-mail. L’interfaccia viene regolata automaticamente in base all’utilizzo dell’orologio intelligente da parte dell’utente.

La cassa dell’orologio è fissata al cinturino dell’orologio tramite un sistema di scorrimento. Una piastra di montaggio è attaccata al cinturino, su cui l’orologio può essere fatto scorrere. Vengono inoltre aggiunti numerosi sensori per monitorare la tua attività e la tua salute. Pensa a un cardiofrequenzimetro, un monitor per la pressione sanguigna e un monitor per la saturazione di ossigeno. Naturalmente, saranno inclusi anche un contacalorie e un contapassi.

Questo smartwatch arrotolabile Samsung sarà inoltre dotato di una fotocamera sotto il display, secondo l’ampia documentazione. Può catturare sia foto che video. È un dispositivo molto avanzato, in cui Samsung si è concentrata sulla creazione di nuove opzioni per l’utente.

Molti smartwatch ora possono essere utilizzati separatamente da uno smartphone. Tuttavia, il piccolo display assicura che le possibilità rimangano limitate. Potendo ingrandire lo schermo, si apre improvvisamente un dispositivo multifunzionale, che puoi semplicemente indossare al polso.

Il futuro dei wearable

Sono già disponibili alcuni smartwatch con un ampio display, come il Belesy Chapeau. Lo svantaggio di tali orologi è che lo schermo sporge sempre dal polso. In questo modo rimarrai bloccato dietro qualcosa più velocemente e anche il rischio di danni è maggiore.

Non sarai infastidito da questo con questo smartwatch retrattile di Samsung. Nella sua posizione più compatta, l’orologio non è più grande dei modelli contemporanei. Se vuoi rispondere a un messaggio intermedio, apri semplicemente lo schermo e puoi iniziare a digitare senza problemi. Ovviamente andrà molto meglio che su uno schermo così piccolo.

È chiaro che Samsung non rilascerà questo orologio l’anno prossimo. Questo smartwatch è così avanzato che si può presumere che diversi anni di sviluppo lo precederanno prima che tali smartwatch arrotolabili vengano rilasciati sul mercato. Tuttavia, è uno sviluppo molto interessante.

A differenza degli smartphone, il mercato dei wearable è ancora in crescita. Non per niente sempre più produttori di smartphone hanno ora uno o più smartwatch nella loro gamma. Samsung ha rilasciato il Galaxy Watch 4 e Watch 4 Classic quest’anno , come nella foto sopra. Inoltre, hai lo Xiaomi Mi Watch , l’ Oppo Watch e l’ OnePlus Watch , così come l’ Huawei Watch e gli orologi Motorola Moto . All’inizio del 2022 apparirà sulla scena anche il tanto atteso Google Pixel Watch . Tuttavia, il leader di mercato è stato Apple per anni con la sua popolare linea di Apple Watch .

Samsung è chiaramente in prima linea nell’applicazione di display flessibili per smartphone. Nel 2019, l’azienda ha introdotto il suo primo smartphone pieghevole, mentre il primo iPhone pieghevole è ancora lontano almeno un anno. Il produttore sudcoreano potrebbe anche vedere opportunità per accedere al mercato dei dispositivi indossabili introducendo modelli pieghevoli e/o estensibili. Il futuro lo dirà.

Scarica la documentazione ufficiale: smartwatch Samsung con display arrotolabile ruotabile