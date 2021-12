Samsung Galaxy A83 5G con design della fotocamera a goccia d’acqua

Nelle ultime settimane, si è già saputo molto della gamma Samsung Galaxy A-series per il 2022.

Pensa al Galaxy A13 , all’A33 , all’A53 e all’A73 . Potrebbe anche essere introdotto un Galaxy A83 avanzato aggiuntivo così come rivela Letsgodigital.

Il telefono è mostrato in due colori, una classica versione nera e una fresca versione verde.

Samsung A83 con display AMOLED piatto

Il Samsung A83 5G progettato da Technizo Concept ha chiare caratteristiche della popolare serie A, ma anche della serie S di fascia alta. La parte anteriore mostra un bel display che riempie lo schermo. Presumibilmente, il dispositivo sarà nuovamente dotato di un grande schermo piatto. Pensa a un display da 6,6 pollici, proprio come il Galaxy S22 Plus.

Molto probabilmente è un display AMOLED dinamico con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Probabilmente lo schermo offre supporto per l’elevata risoluzione QHD+, come nel caso del Quantum 2. Ciò è in contrasto con il Galaxy S21 e S21 Plus , entrambi i quali hanno una risoluzione dell’immagine diminuita, risultando in un display Full HD+.

Si prevede che il Galaxy S22 e S22 Plus avrà di nuovo uno schermo Full HD +. Solo il Galaxy S22 Ultra (S22 Note) supporterà la risoluzione QHD+. Sarebbe bene per Samsung mantenere un modello conveniente nella gamma con questa alta risoluzione dello schermo. L’A83 sarebbe l’ideale per questo. È anche probabile che il sensore di impronte digitali venga elaborato sotto lo schermo.https://www.youtube.com/embed/rBdbYnBerTs

Samsung Galaxy A83 con tripla fotocamera

Samsung sembra scegliere nel 2022 di dotare la stragrande maggioranza dei modelli di telefono di una fotocamera selfie perforata posizionata centralmente. Technizo Concept ha scelto di fornire anche al Galaxy A83 5G questo tipo di fotocamera frontale. È in linea con le aspettative che verrà nuovamente utilizzato un sensore di immagine da 10 MP.

Sul retro è visibile una tripla fotocamera con flash. Questo è stato completamente ridisegnato. Technizo Concept ha optato per una fotocamera a goccia d’acqua, che sarà anche caratteristica del nuovo modello di punta, il Galaxy S22 Ultra. Samsung ha anche un modello della serie A nella sua gamma con un design della fotocamera a goccia d’acqua, il Galaxy A32 .

Dotando anche il Samsung A83 di un tale tipo di sistema di fotocamera, il telefono sarà relativamente leggero nonostante le sue grandi dimensioni dello schermo. Inoltre, il telefono ottiene in questo modo un carattere distintivo sufficiente con il fratello più economico, il Galaxy A73 e le sue controparti più costose, il Galaxy S21 FE previsto a gennaio e il Galaxy S22 previsto a febbraio .

Per il momento non sono note informazioni sulla configurazione della telecamera. Il Samsung Galaxy Quantum 2 è dotato di una fotocamera principale da 64 megapixel, una fotocamera ultra grandangolare da 12 megapixel e una fotocamera macro da 5 megapixel. Ciò significa che la fotocamera principale e la fotocamera ultra grandangolare sono identiche all’S21.

Se Samsung applicherà la stessa strategia l’anno prossimo, ciò potrebbe comportare una rinnovata fotocamera principale da 50 MP. Si tratta dell’ISOCell GN5 introdotto a settembre . Offre prestazioni di messa a fuoco automatica più veloci e una migliore qualità dell’immagine in condizioni di scarsa illuminazione.

Puoi anche presumere che se Samsung rilascerà il Galaxy A83, il dispositivo sarà certificato IP67, in altre parole, sarà resistente alla polvere e all’acqua. Questo è ora anche il caso dei modelli della serie A più economici, come il Galaxy A52 e A72 .

Con il Galaxy Quantum 2, Samsung ha scelto di utilizzare un potente chipset. Qualcomm Snapdragon 855+ octa-core, che viene cotto secondo il processo a 7 nm. Il telefono viene fornito di serie con 6 GB di RAM e 128 GB di ROM. La memoria di archiviazione può anche essere espansa con una scheda di memoria microSD.

Presumibilmente, il suo successore sarà di nuovo alimentato da un SoC Snapdragon. Si spera che venga mantenuto anche lo slot per schede di memoria microSD. Sfortunatamente, questo non vale più per i modelli della serie S, che non sono più compatibili con una scheda di memoria da quest’anno.

Il modello attuale ha una batteria da 4.500 mAh che supporta la ricarica rapida da 25 W. Inoltre, sono supportate la ricarica wireless e la ricarica wireless inversa. Sembra che Samsung mostrerà progressi minimi nella ricarica rapida nel 2022. Non è quindi certo inconcepibile che le opzioni di ricarica rimangano identiche al Galaxy A83.

Samsung Galaxy Serie A 2022

La serie Galaxy A è molto importante per Samsung. Sebbene la maggior parte dell’attenzione del marketing e dei media si concentri sui modelli di fascia alta, come la serie Galaxy S e i modelli pieghevoli della serie Galaxy Z, i numeri di vendita più alti si ottengono con la serie A.

Questi modelli sono anche acquistati con entusiasmo in Europa. Ad esempio, il Galaxy A5X è stato uno dei più venduti smartphone in Europa per anni – si pensi alla A50 dal 2019, l’A51 a partire dal 2020 e il Galaxy A52 e A52s introdotto quest’anno . I modelli più economici, come l’ A32 , sono anche particolarmente popolari nei mercati emergenti, inclusa l’India.

Con il Galaxy A83, Samsung potrebbe portare un potente smartphone di fascia media, con uno schermo ampio e ad alta risoluzione e una buona fotocamera. Tuttavia, resta da vedere se Samsung ritenga che valga la pena rilasciare questo modello in tutto il mondo o se il rilascio sarà limitato alla Cina e all’India, come nel caso dell’A82 / Quantum 2.

Ad ogni modo, il prossimo mese è atteso un altro interessante smartphone Samsung . L’attesissimo Galaxy S21 FE verrà lanciato molto probabilmente all’inizio di gennaio, durante il CES 2022 .