Samsung Galaxy A53: le prime anticipazioni dello smartphone 2022

Nel 2022, Samsung introdurrà il Galaxy A53. Un telefono 5G con un display luminoso, quattro fotocamere e una grande batteria, ma senza jack da 3,5 mm.

Arrivano da Letsgodigital le prime indiscrezioni del nuovo modello della serie Galaxy A5x, che è da anni uno dei telefoni Samsung più venduti.

Di conseguenza, molti non vedono l’ora che arrivi il successore del Galaxy A52 . Il nuovo modello è atteso intorno a marzo 2022. Il design del Galaxy A53 5G era già stato annunciato il mese scorso. In termini di design, lo smartphone avrà molte somiglianze con il suo predecessore, tuttavia ci sono alcune piccole differenze.

Samsung A53 5G senza jack da 3,5 mm

Utilizzando tutte le informazioni disponibili, il grafico interno Parvez Khan, noto anche come Technizo Concept , ha creato una serie di rendering 3D del prodotto Samsung A53. Nelle immagini del prodotto, il nuovo modello della serie A è mostrato in colore bianco. Il dispositivo dovrebbe anche essere rilasciato in nero, azzurro e arancione.

Il cambiamento più evidente è senza dubbio l’omissione del jack da 3,5 mm. Gli utenti della serie Galaxy S hanno dovuto fare a meno di un jack per le cuffie per un po’ di tempo. Alcuni trovano che questo non sia un problema e sono altrettanto felici di utilizzare un auricolare Bluetooth wireless.

Altri optano specificamente per uno smartphone Galaxy serie A perché questi modelli hanno una connessione da 3,5 mm. Questo gruppo target dovrà prendere in considerazione il passaggio a un altro marchio nel prossimo anno, perché ora è chiaro che Samsung non solo ometterà questo amato collegamento con l’A53, ma anche con il Galaxy A73 e A33 .

La mancanza di cuffie da 3,5 mm crea spazio extra nella parte inferiore, quindi il vano della scheda SIM viene spostato dall’alto verso il basso. Troverai anche la connessione USB-C, un microfono e un altoparlante qui.

Il dispositivo avrà un bel schermo che riempie lo schermo, anche se il bordo inferiore dello schermo sarà ancora abbastanza spesso. Le dimensioni e la risoluzione del display dovrebbero rimanere le stesse. La luminosità del display può essere aumentata, l’A52 ha una luminosità di picco di 800 nits. Presumibilmente, il display AMOLED Full HD+ piatto da 6,5 ​​pollici avrà una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Questo è anche il caso del Galaxy A52 5G, il modello 4G, invece, ha uno schermo a 90Hz.

Grazie all’elevata frequenza di aggiornamento, le immagini in movimento e le animazioni appaiono molto più fluide. Questa funzione è utile anche quando si scorrono pagine Web lunghe. Poiché lo schermo viene aggiornato 120 volte al secondo, non ci sono ritardi e tutto sembra molto fluido e fluido.

Come con il suo predecessore, il Samsung Galaxy A53 5G sarà dotato di un sensore di impronte digitali in-display. Per il momento non è noto se il nuovo modello sarà dotato di uno scanner di impronte digitali migliorato.

Inoltre, il telefono sarà leggermente più stretto rispetto al suo predecessore. Il dispositivo dovrebbe avere uno spessore di 8,14 mm, rispetto agli 8,4 mm dell’A52. Inoltre, l’A53 avrà un dorso piatto, senza angoli arrotondati. Ci aspettiamo anche di vedere questo aggiornamento del design con il Galaxy S22 . I pulsanti fisici sono, come al solito con i telefoni Samsung, posizionati sul lato destro del dispositivo. Con i tasti del volume in alto e il pulsante di accensione/spegnimento in basso.

Effettua registrazioni di foto e video

Per poter scattare selfie, è integrata una fotocamera con foro di perforazione. Presumibilmente è di nuovo un sensore di immagine da 32 megapixel. Samsung di solito fornisce alla serie di modelli A5x una fotocamera selfie ad alta risoluzione. I numeri alti si rivolgono ai giovani, che rappresentano un target importante per i modelli della serie A.

Naturalmente, ci saranno anche molti filtri ed effetti disponibili per ravvivare i tuoi selfie. Inoltre, è possibile attivare la sfocatura dello sfondo, facendo risaltare meglio il soggetto. La fotocamera frontale può essere utilizzata anche per le videochiamate. I video possono essere catturati in 4K UHD @ 30fps con la fotocamera frontale.

Una quadrupla fotocamera è posizionata sul retro del Galaxy A53. In termini di design, sarà quasi identico al sistema quad-camera dell’A52. Il design è ulteriormente perfezionato con curve morbide, che gli consentono di fluire in modo più bello nel pannello posteriore.

Si sa molto poco sulla configurazione della fotocamera. Molto probabilmente, il modello 2022 sarà nuovamente dotato di una fotocamera principale da 64 megapixel. Avrà anche un sistema di stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS). Il Samsung A73 dovrebbe essere il primo e unico modello della serie A ad essere dotato di una fotocamera da 108 MP.

Se la fotocamera ultra-wide da 12 MP, la fotocamera macro da 5 MP e la fotocamera per la profondità da 5 MP verranno cambiate, rimane una sorpresa. Tuttavia, esiste una reale possibilità che il sistema di telecamere subisca modifiche minime nel 2022, al fine di ridurre i costi e far fronte alla crescente concorrenza dei marchi cinesi.

Smartphone Android 12

Il Galaxy A53 5G sarà uno dei primi smartphone Samsung a funzionare immediatamente con Android 12. Prima di ciò, la serie Galaxy S22 è prevista per la prima volta, nel febbraio 2022. Un mese (o al massimo due mesi) dopo, l’A53 apparirà sulla scena. Questo dispositivo potrebbe essere presentato contemporaneamente al Galaxy A33, che funzionerà anche sul nuovo sistema operativo Android 12. L’A73 è atteso qualche tempo dopo.

Samsung offre 3 anni di aggiornamenti del sistema operativo Android e 4 anni di aggiornamenti di sicurezza. Ciò significa che gli utenti Samsung A53 possono aspettarsi un aggiornamento ad Android 13, Android 14 e infine ad Android 15 nel tempo: per allora saremo nel 2025 ed è ora di cercare un nuovo telefono.

Al momento si hanno poche informazioni sul chipset. Molto probabilmente, verrà distribuito di nuovo un SoC Qualcomm Snapdragon. Sotto il cofano dell’A52 5G c’è lo Snapdragon 750G. L’A52s introdotto in seguito è alimentato dal potentissimo Snapdragon 778G.

Con il Galaxy A52, Samsung ha scelto di rilasciare sia un modello 4G che un modello 5G. Nel 2022 è previsto solo un modello 5G. Presumibilmente, verranno rilasciate più varianti di memoria con 6 GB / 8 GB di RAM e 128 GB / 256 GB di ROM.

Si prevede che Samsung fornirà ai modelli della serie Galaxy A nel 2022 uno slot per schede di memoria microSD, al fine di espandere la memoria di archiviazione. Sfortunatamente, questa funzionalità non è più disponibile nella serie Galaxy S21 da quest’anno . Si prevede che Samsung alla fine sceglierà di omettere questo comparto dai modelli della serie A. Tuttavia, non sembra essere il caso del prossimo anno.

Per quanto riguarda la capacità della batteria, il mese scorso GalaxyClub ha riferito che la capacità della batteria è in aumento. Molto probabilmente l’A53 sarà dotato di una batteria da 4.860 mAh. È significativamente più grande della batteria da 4.500 mAh del suo predecessore, nonostante l’A52 abbia uno schermo simile da 6,5 ​​”a 120 Hz.

In pratica, ciò significa che il Galaxy A53 offre una durata della batteria ancora più lunga rispetto al suo predecessore, che dura circa due giorni con un uso medio. Sfortunatamente, Samsung non è esattamente all’avanguardia quando si tratta di tecnologia di ricarica rapida. Presumibilmente, il modello 2022 supporterà nuovamente la ricarica cablata da 25 W. Anche la ricarica wireless sarà un’opzione.

Resta da vedere se e quale caricabatterie fornirà Samsung. Supponiamo che non sia incluso almeno un caricabatterie da 25 W. È possibile che venga presa nuovamente la decisione di includere un caricabatterie da 15 W più lento.

Puoi anche presumere che il telefono sarà nuovamente certificato IP67. Ciò significa che il telefono è resistente alla polvere e all’acqua. Puoi immergere il dispositivo fino a 1 metro di profondità per 30 minuti. Un forte acquazzone non farà alcun male.

Samsung Galaxy A53 Prezzo e disponibilità

Il Galaxy A52 è disponibile da marzo di quest’anno come modello 4G e 5G a un prezzo di partenza rispettivamente di 350 e 430 euro. Dal Galaxy A53 è prevista solo una variante 5G. È possibile che il prezzo venga leggermente modificato al ribasso, ad esempio un prezzo consigliato al pubblico di circa 400€.

Infine, sembrano essere state aggiunte poche nuove funzionalità, a parte nuovo hardware e software, e il jack per le cuffie da 3,5 mm verrà omesso. Per mantenere questo modello tradizionalmente popolare alla portata di un vasto pubblico, Samsung dovrà immettere il dispositivo sul mercato per un rapporto qualità/prezzo competitivo.

Non sono ancora disponibili informazioni sull’introduzione e sulla data di rilascio. I media coreani hanno precedentemente annunciato che il produttore sudcoreano intende produrre 28 milioni di unità di questo telefono Samsung . La produzione avverrà nel primo trimestre del 2022. Presumibilmente, ciò comporterà l’arrivo del Samsung A53 5G intorno a marzo/aprile 2022.