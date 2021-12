Salutiamo l’arrivo del 2022 nel mondo virtuale di Times Square

— VNYE ritorna offrendo un’esperienza immersiva alla vigilia dell’anno nuovo —

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–La più grande festa al mondo in occasione della vigilia dell’anno nuovo ritorna al metaverso con il rilancio di VNYE, un’esperienza virtuale immersiva che avrà luogo nell’epicentro della vigilia: Times Square. Tramite l’app e il sito web VNYE, le persone in tutto il mondo possono esplorare l’universo virtuale di Times Square, trascorrere il tempo con giochi e trasmettere in diretta le celebrazioni durante la vigilia dell’anno nuovo a Times Square e nei cinque continenti.





Jamestown, titolare di One Times Square, il sito della celebrazione della vigilia dell’anno nuovo che stupisce con la discesa della caleidoscopica sfera, l’anno scorso ha lanciato VNYE come nuovo modo di celebrare questo evento mentre è in corso la pandemia e vengono cancellati i festeggiamenti di persona. In totale, nel 2021 VNYE ha raggiunto oltre 3,7 milioni di persone nel mondo.

“ Abbiamo creato VNYE per amplificare l’esperienza della vigilia dell’anno nuovo e mantenere il mondo connesso mentre l’accesso fisico è limitato”, spiega Michael Phillips, Presidente di Jamestown. “ Nella seconda ripetizione, VNYE completerà il ritorno delle celebrazioni di persona e servirà da destinazione unica – un universo virtuale immersivo in cui persone in tutto il mondo possono riunirsi per festeggiare l’anno nuovo”.

“ Le celebrazione della vigilia dell’anno nuovo a Times Square è un evento globale che collega tutti i punti del globo mentre collettivamente diciamo addio all’anno appena terminato e guardiamo con speranza a quello che arriva”, commenta Tom Harris, Presidente della Times Square Alliance. “ Jamestown ha rafforzato queste connessioni attraverso l’innovativa tecnologia VNYE che consente alle persone nel mondo di interagire con Times Square e questi festeggiamenti iconici in modi che non avremmo mai immaginato”.

Nel metaverso VNYE, gli utenti possono creare avatar personalizzati, esplorare le aree di Times Square, raccogliere coriandoli per guadagnare punti che contano verso ulteriori personalizzazioni dell’avatar e visitare la piattaforma di osservazione a One Times Square per guardare dall’alto il mondo virtuale di Times Square.

All’interno di One Times Square, gli utenti possono scoprire tre giochi unici e immersivi: Dance World, dove possono esibire la loro bravura nel ballo; Nature World, dove possono fare entrare in casa vari panorami della natura e impegnarsi in una ricerca volta a raccogliere parti dell’iconica sfera; e Zero G, dove possono viaggiare nel mondo grazie a un’esperienza che si avvale di slide, visitando importanti attrazioni mentre guadagnano ulteriori funzionalità e punti.

A partire dal 31 dicembre 2021, gli utenti possono scegliere fra le trasmissioni in diretta di 11 videocamere in Times Square e le trasmissioni in diretta di sette EarthCam che consentiranno di seguire le celebrazioni della vigilia dell’anno nuovo in varie parti del mondo – Rio de Janeiro in Brasile e Budapest in Ungheria.

A mezzanotte della vigilia dell’anno nuovo gli utenti potranno salutare l’arrivo dell’anno nuovo nel metaverso di Times Square con una celebrazione virtuale contrassegnata dalla discesa della caleidoscopica sfera e uno spettacolo di fuochi d’artificio.

L’app VNYE potrà essere scaricata dagli App store a partire dal 18 dicembre 2021, mentre le trasmissioni in diretta inizieranno il 31 dicembre 2021. Per ulteriori informazioni visitare VNYE.com e seguirci a @onetimessquarenyc.

Informazioni su Jamestown

Jamestown è una società di livello internazionale di gestione e investimenti nel settore immobiliare con un focus sul design, che ha una storia di 38 anni di risultati comprovati e la cui mission è creare luoghi che ispirano. Sin dalla sua costituzione nel 1983, Jamestown ha attuato operazioni per un valore superiore a 35 miliardi di dollari. Impiega oltre 400 persone nel mondo con sedi centrali ad Atlanta e Colonia, e sedi ad Amsterdam, Bogotà, Boston, Londra, Los Angeles, Madrid, Milano, New York, San Francisco e Washington, D.C.Tra i progetti attuali e precedenti vi sono One Times Square e Chelsea Market a New York, Industry City a Brooklyn, Ponce City Market ad Atlanta, Ghirardelli Square a San Francisco, l’Innovation and Design Building a Boston, e Groot Handelsgebouw a Rotterdam. Per ulteriori informazioni visitare www.jamestownlp.com.

